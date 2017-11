Un hermano del Che ve la huida de Puigdemont "poco guevarista" porque un dirigente tiene que dar ejemplo

"La diferencia entre el dirigente y el político es que uno confía en el dirigente porque va adelante y hasta lo último; y los políticos es como que siempre (esperan) que haya alguien que vaya delante y luego veo lo que hago", ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, Juan Martín Guevara, al ser preguntado por la situación catalana y si en este caso se había cumplido el lema 'Hasta la victoria siempre' de su hermano.

"Es poco guevarista", se ha reafirmado el benjamín de los hermanos Guevara sobre el hecho de que tanto Puigdemont como cuatro exconsellers se hayan ido a la capital europea.

Juan Martín Guevara admite que le "sorprendió" esta situación y, si bien ha indicado que no conoce los detalles del proceso para la independencia catalana, ha advertido, en declaraciones a Europa Press, de que "hay que dar ejemplo" (desde la política, cuando eres un dirigente).

"Y si has llevado las cosas hasta aquí, aquí sigo, ¿no?", ha planteado. "Entonces, me aguanto con la que venga, ¿no?, porque entonces eres político (no dirigente)", ha seguido el hermano pequeño del Che, quien ha argumentado su postura en que los exdirigentes del Govern tienen intención de seguir en la primera línea política.

"POCO GUEVARISTA"

Juan Martín Guevara (1943), que estuvo preso ocho años durante la dictadura militar argentina por su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PTR) y que dirige una fundación dedicada a difundir la figura de su hermano, ha censurado la actitud de "como no pudimos, nos vamos". "Es poco guevarista", ha manifestado.

Previamente, en rueda de prensa, había diferenciado los procesos de independencia de los países latinoamericanos de la situación catalana, si bien no ha querido entrar a analizar el procés, aun sin conocer los pormenores. "Veo difícil comparar la independencia (de Argentina) con la de aquí", ha manifestado, a preguntas de los periodistas.

De todas formas, ha considerado que la "independencia" de Argentina "es formal" y ha puesto como ejemplo de ello la dependencia de empresas de fuera (como bancos o compañías telefónicas), no sólo españolas, sino de Alemania o Estados Unidos, entre otros países.

"HUMANIZAR" AL CHE

Juan Martín Guevara ha viajado a Galicia en el marco de las actuaciones por el 50 aniversario del asesinato del Che y de la mano de Agora Galiza, "organización socialista y feminista de liberación nacional", que a través de su portavoz, Carlos Morais, ha hecho suyos los lemas de Che para la causa "independentista" gallega.

En su recorrido por Galicia, en donde ofrecerá conferencias en Vigo (mañana), Santiago de Compostela (jueves) y A Coruña (viernes), tratará de "humanizar" la figura del Che, más allá de su lucha como comandante.

Así, en la presentación de las conferencias ha contado una serie de episodios de la vida de Ernesto antes de ser el Che y ha relatado como hacía lo que se proponía y lo que decía, una de las cualidades que considera que lo definen.

"Crítico y autocrítico" son otras de las cualidades que definen, dijo, a su hermano, de quien leyó pasajes en los que se plasma su personalidad, incluido el "humor", una característica que, añadió, reinaba en su casa.

También citó, de entre las 4.300 páginas de documentos escritos por él (también en su faceta de poeta), sus palabras en las que aseguraba que "creía en la lucha armada para lograr los objetivos" revolucionarios. "No fue como aquel guerillero y luchador y punto; hablar de su pensamiento no quita que fue un luchador. Aunque tuvo las armas en las manos en Cuba, Bolivia, en el Congo, su actividad como dirigente fundamentalmente es su pensamiento", ha remarcado su hermano.