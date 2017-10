César Puig se despide de Interior aunque asegura que no se da por cesado

El hasta ahora secretario general de Interior César Puig ha acudido hoy a su despacho, donde ha permanecido más de una hora para despedirse de sus colaboradores, aunque a su salida ha asegurado que no se da por cesado porque no le ha destituido el Govern, que fue quien le nombró.

Puig ha acudido minutos antes de las ocho de la mañana a la consellería de Interior, donde según fuentes del departamento consultadas por Efe se ha despedido de sus colaboradores, después de que el Gobierno le destituyera, junto al ex conseller Joaquim Forn, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El ex alto cargo ha permanecido más de una hora y media en las dependencias de la consellería, donde no se ha personado Forn, y a su salida se ha limitado a indicar a los periodistas que no se consideraba cesado porque no le ha destituido el gobierno que le nombró.

El Gobierno ha destituido a Forn, a Puig y al director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler -que el viernes por la noche ya acató su cese- y ha relevado al mayor de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, para situar al frente de los Mossos al comisario Ferran López, que hoy se reúne en Madrid con el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido.

Zoido también ha nombrado como secretario general de la consellería de Interior, en sustitución de Puig, a Juan Antonio Puigserver, el secretario general técnico del Ministerio del Interior.

Por su parte, el hasta ahora titular de Justicia, Carles Mundó, al igual que Forn en Interior, tampoco ha acudido a la sede de la consellería de Justicia, según han indicado a Efe fuentes de este departamento.