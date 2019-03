Celaá califica de "insensata" la defensa de las armas por Vox: "No queremos parecernos a EEUU en ese aspecto"

"Jamás hemos tenido algo así, salvo en épocas horribles del pasado como fue la Guerra Civil", ha apuntado Celaá en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Así, ha agregado que la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, "tras el horror acontecido la semana pasada", en un tiroteo en tres mezquitas, "estaba pensando en restringirlas".

Todo ello deriva de la polémica levantada por las declaraciones vertidas, este martes, por el líder de Vox en un portal web especializado en armamento apoyando que "los españoles sin antecedentes y en pleno uso de sus facultades mentales puedan disponer de un arma en su casa". Además, respaldó se puede usar "en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial".

"Esto que nos dice Abascal es un retroceso y es imitar lo peor que tienen otros países", ha zanjado la dirigente socialista.

"SUSANA CONOCE LAS REGLAS DEL JUEGO"

Preguntada por si cree que el PSOE andaluz apoyará con reticencias al Gobierno, debido al conflicto entre la federación andaluza y Ferraz en la confección de las listas, la ministra de Educación ha afirmado que la política "se ha convertido en una tarea compleja que requiere equipos muy engrasados" y ha respondido a Susana Díaz que "conoce las reglas del juego".

Así, Celaá ha subrayado que "la mayor fortaleza" que tiene un partido es "la unidad interna". "Susana conoce las reglas de partido muy bien y actuará en consecuencia", ha reiterado.

SOSTIENE QUE ZAPATERO ESTÁ INTENTANDO DESBLOQUEAR LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Preguntada por si el Ejecutivo conocía el viaje a Venezuela del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Celaá ha manifestado que ella, en concreto, lo desconocía y ha opinado que Zapatero "está intentando desbloquear una situación que está generando un problema humanitario muy grave en Venezuela".

"Si lo logra o no es otra cosa, aún no hemos visto el resultado", ha observado. Y preguntada por si el Gobierno debería pedir a Zapatero que no viajara a Venezuela, ella ha asegurado que esto es una cuestión que tiene que valorar el Ministerio de Exteriores.

Fuentes de Exteriores, han explicado, por su parte, que cuando un expresidente del Gobierno viaja al extranjero informa de oficio de su desplazamiento para que lo conozca la embajada.