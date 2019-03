Celaá asegura que "no corresponde pedir perdón" a México tras la polémica carta de López Obrador

Así lo ha asegurado Celaá en declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar la competición Spainskills 2019 en el Auditorio del Palacio Municipal de Congresos de IFEMA, en Madrid.

En este sentido ha explicado que desconoce si ha habido contacto desde el gobierno español con López Obrador tras la polémica carta aunque supone que sí. "Supongo que han hablado", ha dicho. Además, Celaá ha querido resaltar que las relaciones con México "son muy buenas", lo han sido "históricamente", destacando que se trata de "un país hermano".

Aún así, la ministra de Educación y Formación Profesional ha insistido en que "no es correcto analizar el pasado, un pasado que ocurrió hace más de 500 años, con categoría de presente". "Es un sesgo retrospectivo de memoria que no es adecuado", ha destacado. Pero ha querido matizar que las relaciones son "sólidas entre ambos países" y que por tanto "no hay riesgo de que se pueda vulnerar esa relación".