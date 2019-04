Celáa advierte que la autodeterminación y la independencia no serán "jamás moneda de cambio para la investidura"

La portavoz del Gobierno y candidata al Congreso por el PSE-EE de Álava, Isabel Celaá, ha afirmado que el PSOE pretende "una España constitucionalista basada en el autogobierno, en la confianza, en el diálogo y en la Ley", y no aceptará "ninguna independencia ni ninguna autodeterminación" porque "jamás serán moneda de cambio para ninguna investidura". "El no es no, a la independencia y a la autodeterminación", ha advertido.

Celaá ha participado este domingo por la mañana en un acto con motivo del centenario del nacimiento de Antonio Amat y de homenaje a los represaliados del franquismo, en el monolito In Memoriam en la Plaza de la Provincia en Vitoria. Posteriormente, ha ofrecido una charla sobre la lucha contra la dictadura y la construcción de la memoria histórica en el Hotel Ciudad de Vitoria.

La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que en las próximas elecciones generales está en juego "un país progresista, abierto, flexible, proeuropeo, feminista, ecologista, en el que queda toda la pluralidad española, que defienda un modelo de Constitución autonómica con todos sus artículos, u otro modelo de país cerrado, de pensamiento único, autoritario, retrógrado y xenófobo".

"El riesgo de que las derechas sumen es real. Debemos estar advertidos sobre esta posibilidad, ha aparecido una nueva fuerza política, Vox, que no va a gobernar, pero que, según ha demostrado en Andalucía,

Tras insistir en que "es muy serio lo que puede ocurrir" el 28 de abril, ha señalado que se puede "sufrir un recorte importante en el estado de bienestar, como ha sucedido en estos últimos siete años", con el Gobierno de Mariano Rajoy.

A su juicio, ha habido "un retroceso en la sanidad, en las libertades, en el autogobierno, en la memoria histórica, lo que significa retroceder en democracia". "Tenemos que reaccionar ante ello de manera seria, no podemos resignarnos a una privatización de la Sanidad, a una mayor privatización de la educación", ha apuntado.

Según ha asegurado, "la derecha española será la única derecha europea que no acepta una educación pública" y habla de "más desigualdad de oportunidades". "La única forma de reaccionar es haciendo fuerte al PSOE. Ésta es la única manera de poder detener esa derecha que puede sumar y llevarnos al peor de nuestros pasados", ha añadido.

Isabel Celaá ha asegurado que sus "credenciales están claras". "Hemos trabajado denonadamente desde el primer día de esta legislatura. Llevamos nueve meses con ventajas, con beneficios, con mayores derechos y libertades para todos los españoles, vascos y alaveses", ha subrayado, para hablar del aumento del Salario Mínimo Interprofesional y de la actualización de las pensiones, entre otras medidas aprobadas. "Queremos un empleo digno y salarios suficientes. No queremos trabajadores pobres", ha aseverado, para apostar también por la educación pública.

AUTOGOBIERNO

La cabeza de lista al Congreso del PSE-EE por Álava ha destacado que los socialistas han trabajado para que "el autogobierno funcione porque la derecha no entiende la Constitución a partir del título octavo, no entiende una Constitución de Estado autonómico". "Éstas son nuestras credenciales, además de los 33.000 empleos para la Oferta Pública de Empleo", ha añadido.

Por ello, ha emplazado a votar al PSOE y a "no quedarse en casa porque las encuestas no dan la victoria", sino que "hay que ganar en la urna". "Queremos una España en igualdad de oportunidades, donde se defienda el empleo y a todos los emprendedores, con empleos decentes, impuestos justos, sin fraude y sin corrupción", ha asegurado. Además, ha rechazado "los modelos privatizadores" de las pensiones que plantea el PP.

También ha apostado por "un país europeo y europeísta", y ha subrayado que Pedro Sánchez ha estado presente en Europa y España "tiene un buen prestigio" en la UE, y está en una coyuntura económica "muy favorable".

"ESPAÑA CONSTITUCIONALISTA"

Isabel Celaá ha afirmado que su partido pretende "una España constitucionalista basada en el autogobierno, en la confianza, en el diálogo y en la Ley". "No vamos a aceptar ninguna independencia ni ninguna autodeterminación. El pretendido derecho de autodeterminación jamás será moneda de cambio para ninguna investidura", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que "el no es no, a la independencia y a la autodeterminación". "Queremos autogobierno, queremos una España moderna, abierta, flexible, proeuropea en la que todos los talentos, todas las personas puedan seguir desarrollándose en libertad, el diálogo, el autogobierno y, por tanto, ésa es la España que queremos votar", ha indicado.

Por ello, ha apuntado que el 28-A "es una fecha decisiva para todos los socialistas y progresistas del país". "A esa fecha tenemos que acudir con la determinación de votar a una fuerza progresista, al PSOE, porque es la garantía de racionalidad, moderación, sentido común, de Constitución abierta y no de retroceso, de involución al peor de nuestros pasados", ha concluido.