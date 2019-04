Cayo Lara: Un gobierno de PP, Cs y VOX "sería un desastre para España e involución a tiempos que no queremos recordar"

Lara ha señalado que en Andalucía "nadie pensaba que entraría VOX con una representación importante en el Parlamento y que influiría en la política andaluza".

Por ello, ha llamado a la sociedad a que este domingo acuda a votar y espera que el resultado sea un gobierno "con la suma de las izquierdas y se pueda seguir avanzando en estos últimos meses". Y es que, recuerda, con el gobierno de Pedro Sánchez y el apoyo de Unidas Podemos "se ha conseguido avanzar de manera importante".

Aunque considera que sin tener a VOX "ya se están aplicando medidas contrarias y regresivas", ha puesto sobre la mesa dos de los temas primordiales en estos momentos, que son las pensiones y los presupuestos del Estado.

Según Cayo Laya, "no hay que olvidar que al PP se le tuvo que arrancar la subida de las pensiones", tras lo que ha destacado que con las derechas "está en peligro el sistema público de pensiones, especialmente por VOX, que declara que ese sistema no se puede mantener".

"Hay 13 millones de personas que dependen directamente de una pensión en el país, casi un tercio de la población española", ha enfatizado Cayo Lara, quien por este motivo ha hecho un llamamiento a la sociedad española para que "nadie se quede sin votar, ya que la abstención significa fortalecer a las derechas".

Sobre los presupuestos del Estado, ha criticado que aún no estén aprobados, habida cuenta de que se trata del "más social". "No tenerlo aprobado significa que no hay recursos para poder aplicar recursos en la vida de la gente, como becas, infraestructuras, transferencias a las comunidades", ha indicado, para después puntualizar que en estas elecciones se decidirá si estos presupuestos "se van a aprobar después de las elecciones o van a retroceder y van a ir para atrás".

Por su parte, el coordinador de IU-Verdes y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma por Cambiar la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, también ha hecho un llamamiento a la movilización y al voto de la izquierda, en su opinión, "más necesario que nunca".

"La abstención el domingo es dar un voto a la derecha, que intenta perpetuar unas políticas de precarización de la mayoría social de este país y de la Región y para defender esos derechos es necesario movilizarnos y votar", ha manifestado.

Álvarez-Castellanos considera que el voto útil es a Unidas Podemos, porque "es capaz de frenar a la derecha desde la coherencia ideológica y es el contrapeso necesario para que el PSOE, en gobierno de coalición, haga políticas de izquierdas".