Cayo Lara (IU) rechaza el fin del carbón si antes no hay alternativas previas de desarrollo de los territorios mineros

Lara, que participaba en Pola de Laviana en la presentación de la candidata a la alcaldía en el concejo, Leticia Gil, recordó que municipios como ese dependen en gran medida de la actividad del carbón, tanto de forma directa como indirecta, por lo que es imprescindible que cualquier cambio en el modelo productivo se realice de forma no traumática.

"Hay un peligro cierto de que se carguen definitivamente la minería y yo estoy entre los que piensan que no se puede destruir puestos de trabajo del que dependen estas comarcas, y en especial Laviana, sin generar la alternativa previamente", ha dicho.

Para Cayo Lara el cambio de modelo no se cambia simplemente con unas cuantas medidas "sociales" ni con unas cuantas prejubilaciones. Considera que el gobierno de Pedro Sánchez y los aliados que tienen el parlamento tienen que buscar una alternativa y presentarla con mucha nitidez a Europa "para no cargarse el sector del carbón mientras tanto no se genere una alternativa sólida a esos puestos de trabajo".