Cayetana Álvarez de Toledo dice que la 'Operación Libertad' es "muy difícil" frente a una "dictadura cruel"

La candidata del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que llevar a cabo la 'Operación Libertad', que ha organizado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es "muy difícil" frente a "una dictadura cruel" de Nicolás Maduro.

En una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, Álvarez de Toledo ha resaltado que ha sido "una operación bien planificada y organizada" pero que es "muy difícil" por el "calibre que tiene". Además, ha indicado que tanto Guaidó como el líder opositor Leopoldo López y su mujer Lilian Tintori "han ido midiendo con mucho cuidado toda la operación". "No son personas frívolas", ha añadido.

La 'popular', que es amiga del opositor y su mujer, ha confesado que tras recibir un mensaje de Tintori el pasado martes, en el que le decía que "Leo está libre" y que "se acerca la libertad" en Venezuela, tuvo una "emoción inmensa". "No te puedes imaginar, inmensa alegría", ha insistido.

Sin embargo, también ha asegurado que no ha vuelto a tener contacto con ninguno de ellos después de ver a través de los medios de comunicación, las revueltas cerca de la base aérea La Carlota en Caracas y de devolverle el mensaje. "Ya no he podido hablar más. Le he mandado varios mensajes dejando mi afecto y mi inquietud después de ver los acontecimientos pero ya no se más", ha puntualizado.