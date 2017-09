Causapié cree que no "corresponde" responder a Franco sobre la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid en 2019

"No voy a hacer comentarios, creo que no es el debate. No estamos en el debate de las primarias. Yo creo que no voy a hacer comentarios a ese respecto ni a lo que digan los candidatos. Creo que no me corresponde", ha añadido Causapié tras asistir esta mañana a un debate sobre el futuro de la Plaza Mayor.

Preguntada por su candidato predilecto para liderar el PSOE madrileño, la actual portavoz municipal ha respondido que se posicionará como militante "cuando decida y en el momento que decida". Causapié, que sustituyó hace algo más de un año en la Portavocía del Ayuntamiento a Antonio Miguel Carmona cuando éste fue apartado por Pedro Sánchez, se posicionó finalmente en las primarias nacionales de su partido a favor de Susana Díaz.