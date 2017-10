Catedrático nombrado para supervisar el referéndum: "He dejado de ser idiota, ahora soy independentista"

Uno de los catedráticos nombrados esta mañana por el Gobierno de Carles Puigdemont para supervisar el referéndum, Ferran Requejo, aseguraba hace cinco años que había dejado de ser "idiota" y ahora era independentista.

Este es uno de los siete juristas que la Generalitat que quiere que supervise el referéndum ilegal convocado para hoy, después de que la Sindicatura Electoral se vio obligada a dimitir para eludir las multas de 12.000 euros al día impuestas por el Tribunal Constitucional. Entre ellos hay cinco catedráticos de derecho, un notario y un abogado en ejercicio, la mayoría de ellos vinculados o próximos al independentismo catalán.

Ferran Requejo, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra y 'cum laude' en Filosofía --según su currículum-- mantuvo un enfrentamiento verbal con el líder del PSC, Miquel Iceta, en 2012, durante una jornada organizada por el think tank de los socialistas, la Fundación Campalans.

Allí se posicionó contra los que creían que aún era posible "el encaje entre Cataluña y España". "No, no es posible. Nos lo han dicho de todas las maneras", sentenció antes de espetar que ahora se ha vuelto independentista y ha dejado "de ser idiota".

A ello sumó su previsión de que el independentismo se incrementaría y que la fórmula del federalismo "no acaba de solucionar los problemas nacionales". En su opinión y ante la posición de España de buscar un encaje, propuso "marchar" aunque si precisar cómo sería la forma de hacerlo. No obstante propuso: "si no nos dejan marchar por la puerta constitucional, tendremos que marchar por la ventana, pero no podemos continuar en un lugar donde no estamos cómodos".

Mercé Barceló es catedrática de derecho constitucional por la universidad de Barcelona, especializada, entre otras cuestiones, en la organización federal de Alemania y en conflictos competenciales. Fue letrada del Tribunal Constitucional y delegada del Rector de la Universidad para la reforma institucional.

MIEMBRO DE LA ANC

Josep María Vilajosana, también es catedrático de derecho, del departamento de Filosofía del derecho y también se doctoró 'cum laude' en la Universidad Pompeu Fabra. Entre sus líneas de investigación está "el derecho a decidir". Es favorable al referéndum y ha afirmado, en un artículo, que "el dominio de la mayoría pervierte la democracia y se opone a los principios de los Estados liberales".

Ignasi Faura es abogado en ejercicio, especialista en derecho mercantil, societario y de entidades de la economía social y derecho del consumo. Entre otros cargos, es secretario de la Sectorial de Economía Social y Solidaria de la ANC.

Eladi Creuet fue el impulsor en 1995, junto con otros, de un grupo de notarios que apostaban por catalanizar las escrituras públicas. Además es miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. "El nuevo país que queremos hacer debe llegar también a la notaría", ha afirmado.

Joan Vintró, también es catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona. Ha sido letrado del Parlamento de Cataluña y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional del Gobierno de la Generalitat y ha participado como experto en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y en misiones en Azerbaiyán, Moldavia y Rumanía, entre otros lugares.

Sus estudios se dedican a la organización territorial del Estado y el derecho constitucional en el proceso de transición política en Nicaragua y Marruecos. Entre los proyectos en los que ha participado está uno sobre la reforma constitucional en sentido federal de la organización territorial del Estado.

Enoch Albert, es catedrático de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y cuenta con un premio del Centro de Estudios Constitucionales.