Catalunya en Comú, con 8 escaños, pierde 3 y logra su peor resultado desde el fiasco de ICV en 1999

La candidatura de Catalunya en Comú-Podem, liderada por Xavier Domènech, ha conseguido 8 diputados y un 7,44% de voto en las elecciones catalanas de este jueves con el 99,47% escrutado, lo que supone unos malos resultados para la coalición liderada por los 'comunes', que suma a Podemos, ICV, EUiA y Equo, y que ya no será decisiva en la formación de Gobierno, ante la fuerza de los independentistas.

Este espacio político que hoy representa Catalunya en Comú-Podem ha bajado tres escaños respecto a los comicios de 2015. En aquella ocasión, la candidatura Catalunya Sí que es Pot, formada por Podemos, ICV y EUiA, logró 11 diputados, concurriendo además sin el apoyo de los 'comunes' de Ada Colau, y con un candidato prácticamente desconocido: el activista vecinal Lluís Rabel.

Esos 11 diputados supusieron ya, en palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, unos resultados "altamente decepcionantes", ya que suponían dos escaños menos que los 13 que lograron sus antecesores, la coalición ICV-EUiA, en las autonómicas de 2012, antes del surgimiento de Podemos y los 'comunes'.

De hecho, el espacio que representa hoy Catalunya en Comú-Podem y que antes capitalizaba la coalición ICV-EUiA, no había bajado de los 9 escaños y el 7,28% de los votos en los últimos 15 años. El de hoy es su peor resultado desde el fiasco de las elecciones de 1999, en las que ICV y EUiA concurrieron por separado y los primeros sólo sacaron 3 escaños y los segundos, ninguno.

De este modo, la popularidad que se le presuponía a los de Colau, que esta vez han llevado las riendas de la campaña, no ha servido si quiera para mantener los resultados que logró en 2015 el criticado Lluís Rabell.

NO SERÁN DECISIVOS PARA FORMAR GOBIERNO

Los 'comunes' y sus socios se habían marcado el difícil reto de romper la lógica de bloques en torno a la independencia y llevar la campaña al plano social, apelando a la reedición de un Gobierno tripartito progresista y transversal junto a PSC y ERC, que esperaban forzar ante el escenario de falta de mayorías que se preveía, y que no se ha cumplido.

Sin embargo, sus intentos por marcar agenda pronto cayeron en balde en una campaña cada día más polarizada entre partidarios y detractores de la independencia. Por ello, se centraron en presentarse como "la llave" de la Generalitat; un papel que ya no podrán jugar, al sumar las fuerzas independentistas la mayoría absoluta.

Los 8 diputados conseguidos en los comicios de este jueves quedan también muy lejos de los 25 que logró en 1980 el Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC), la formación de la que emanan las fuerzas que hoy conforman Catalunya En Comú-Podem y en la que tanto Iglesias como Domènech se han referenciado en numerosas ocasiones.

DEL PSUC A LOS 'COMUNES'

Sin embargo, ni el PSUC ni sus herederos han conseguido acercarse nunca más a esos datos de 1980. Las tensiones internas entre las facciones que entonces conformaban el PSUC pronto comenzaron a crecer y a verse reflejadas en sus resultados electorales: en las siguientes elecciones catalanas, las de 1984, sólo lograron 6 diputados.

La decadencia electoral fue la gota que colmó el vaso y que llevó al PSUC a reconvertirse en lo que desde entonces se conocería como Iniciativa per Catalunya (IC); coalición que surge con la intención de recomponer el espacio comunista catalán, en crisis, y también de actualizarlo.

En las autonómicas de 1988, la nueva coalición logró recuperarse levemente al obtener 9 diputados, aunque volvió a caer en las catalanas de 1992, en las que cosechó 7 escaños. En las de 1995 mejoró otra vez resultados, y se hizo con 11 escaños en el Parlament y el 9,17% de los votos, un porcentaje que no superarían hasta 10 años después.

No obstante, las tensiones internas persistían y finalmente desembocaron en la fractura de la coalición y en el surgimiento en 1998 de un nuevo partido: Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), formación en la que desde entonces se referenciaría Izquierda Unida y que en las autonómicas de 1999 compitió contra IC.

La división perjudicó a ambas partes: EUiA no consiguió ningún escaño e IC-V solo logró 3 diputados, con un 2,51% de los votos, cosechando el que ha sido su peor resultado electoral de la historia.

La mala experiencia llevó a ICV y EUiA a volver a unirse y sellar una alianza para las autonómicas de 2003 que ya no romperían. En aquella cita, la reeditada coalición logró 9 diputados, lo que les permitió incluso integrarse en el Gobierno tripartito que presidiría Pasqual Maragall, del PSC, y que también sumaría a ERC.

La trayectoria de este espacio siguió al alza. En las catalanas de 2006 logró su mejor resultado hasta entonces desde la fundación de IC, con 12 diputados y el 9,52% de los votos, y volvió a formar parte del tripartito, esta vez presidido por José Montilla.

Sin embargo, en las elecciones de 2010 que darían la presidencia de la Generalitat al convergente Artur Mas, ICV-EUiA volvió a bajar, al conseguir 10 escaños y el 7,37% del apoyo, aunque todavía aquel resultado fue mejor que el obtenido este jueves por Catalunya En Comú-Podem, al suponer más asientos en el Parlament.

La coalición de izquierdas volvió a subir en las autonómicas de 2012, coincidiendo con la gran caída del PSC --pasó de 28 a su mínimo histórico, con 20 escaños--. En aquella cita, ICV-EUiA logró un nuevo récord propio, con 13 escaños y el 9,9% de los votos.

Desde entonces, el apoyo electoral a estas dos formaciones, que en 2015 ya concurrieron junto a Podemos y este jueves también con los 'comunes', no ha hecho más que bajar. Aquellos 13 diputados se han convertido hoy en 8; una bajada que la coalición achaca, como en 2015, a la alta polarización entre partidarios y detractores de la independencia que ha generado el conflicto catalán.

Ésta es la evolución histórica del espacio político que hoy representa Catalunya en Comú-Podem, en el que se integran los 'comunes', Podemos, ICV, EUiA y Equo:

*AÑO MARCA VOTOS % ESCAÑOS .

*2017 CatComú-Podem(1) xxx.xxx xx xx .

*2015 CSQP(2) 367.613 8,94% 11 .

*2012 ICV-EUiA 359.705 9,9% 13 .

*2010 ICV-EUiA 230.824 7,37% 10 .

*2006 ICV-EUiA 282.693 9,52% 12 .

*2003 ICV-EUiA(3) 241.163 7,28% 9 .

*1999 IC-V(4) 78.441 2,51% 3 .

*1995 IC 313.092 9,17% 11 .

*1992 IC 171.194 6,5% 7 .

*1988 IC(5) 209.211 7,76% 9 .

*1984 PSUC 160.581 5,58% 6 .

*1980 PSUC(6) 507.753 18,77% 25 .

.

(1) Catalunya En Comú-Podem, coalición formada por los 'comunes', Podemos, Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y Equo.(2) Catalunya Sí Que es Pot, coalición formada por Podemos, ICV, EUiA y Equo.(3) ICV y EUiA se presentan en coalición por primera vez.(4) IC-V se presenta por primera vez como partido, no como coalición de partidos, tras la fractura que sufrió en 1997 con la salida del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) y el PSUC Viu. Estas dos formaciones crearon en 1998 EUiA, que se presentó en solitario en las autonómicas de 1999 y no consiguió escaño.(5) La coalición Iniciativa per Catalunya, heredera del PSUC, concurre por primera vez bajo esta denominación.(6) Partido Socialista Unificado de Catalunya, legalizado en 1977, que después se transformará en la coalición Iniciativa per Catalunya.