La deuda de Cataluña con el Estado asciende a 50.627 millones, que no pagaría según los promotores de la desconexión

La ley de transitoriedad no incluye una disposición específica sobre qué pasará con la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña y sus relatores aclararon este lunes que será un asunto fundamental en la negociación con el Gobierno si el 'sí' gana en el referéndum del uno de octubre. Y advirtieron: "Si no hay negociación, no hay asunción de la deuda".

Y esa deuda que no asumiría una Cataluña independiente asciende a 50.627 millones de euros, según los datos del Banco de España relativos al mes de marzo, recogidos por Europa Press.

Esta cantidad incluye los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del Fondo de Pago a Proveedores, instrumentos financieros que se pusieron en marcha a partir de 2012 por el Gobierno y a los que se adhirió la Generalitat.

Hasta marzo de este año, la deuda contraída sumaba esos 50.000 millones de euros, equivalía a un tercio de la deuda total de las comunidades, 149.282 millones de euros, y se encontraba muy por encima de las dos siguientes en la lista: la Comunidad Valenciana, con 34.059 millones de deuda en vigor, y Andalucía, con 21.961 millones.

OTROS 25.000 MILLONES DE DEUDA CON OTRAS ENTIDADES

Pero la Generalitat tenía en marzo contraidos otros casi 25.000 millones de deuda con otras instituciones al margen del Estado, según los datos del Banco de España. Es la deuda que tendría que asumir en cualquier caso una Cataluña independiente y en el caso de que no afrontara la que tiene con el Estado.

En concreto, mantiene una deuda con instituciones financieras españolas de 8.678 millones, casi a partes iguales a corto y a largo plazo; otros 6.073 millones corresponden a préstamos de instituciones del resto del mundo y 4.346 millones más, de asociaciones público-privadas.

A estas cantidades se añaden los valores de deuda emitida por Cataluña, 5.719 millones de euros, todos ellos a largo plazo.

En total, 75.443 millones de euros que sitúan a Cataluña como la comunidad autónoma más endeudada y supone el 27 por ciento de la deuda autonómica total, que asciende a 279.264 millones. Le siguen la Comunidad Valenciana (44.111 millones), Andalucía (32.462 millones) y Madrid (31.667 millones).