Cs plantea una declaración sobre Cataluña en las Cortes valencianas ante las críticas de PSPV, Compromís y Podemos

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha explicado que se trataba de un texto redactado "en términos muy lights" que simplemente velaba por el cumplimiento de la Constitución, pero ha lamentado que solo se ha sumado el PP. Según ha dicho, no le sorprende que Compromís no lo haya hecho porque "van de la mano de partidos independentistas" como tampoco Podemos, que son "muy tibios" sobre esta cuestión.

En el caso del PSPV, ha proseguido, no entiende "cómo en Cataluña se levantan de ese hemiciclo" y aquí no. "El PSPV está siendo rehén ideológico de sus socios de Gobierno", ha recalcado Sánchez, que ha incidido en que hay que ir "todos cogidos de la mano, no hay lugar a la duda, a la brecha" en este tema.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha explicado que cuando alguien presenta una declaración que quiere que salga adelante "habla con la gente" antes y, por ello, ha censurado "el politiqueo miserable" en el tema más importante para el país en estos momentos, que representa "una encrucijada".

Por ello, ha pedido "no jugar con él, no montar espectáculos" porque existe "una gran preocupación ante esta situación de extrema gravedad". Además, ha lanzado un "fraternal saludo al PSC".

En esta línea, la portavoz adjunta de Compromís, Mireria Mollá, ha explicado que el texto les ha llegado pocos minutos antes del inicio del pleno y ha criticado que "no menciona la palabra diálogo ni una sola vez" cuando precisamente "la falta de diálogo nos ha llevado a esta situación".

Así, ha defendido que estas Corts pueden hacer una declaración al nivel que la situación merece y en la que se pueda poner en valor el diálogo.

El síndic de Podemos, Antonio Estañ, ha insistido en que la situación debe solucionarse con diálogo y no con bloqueos, a través de un referéndum con garantías, y ha criticado la intención de PP y Cs de "catalanizar la política valenciana".

Por su parte, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha criticado el "golpe de Estado" en Cataluña y ha remarcado la necesidad de que el resto de autonomías y partidos constitucionalistas muestren su respaldo a los parlamentarios que defendieron la Constitución.