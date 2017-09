Catalá critica a los que pretenden "violentar" con concentraciones ante el TSJC la independencia de los jueces

"En términos democráticos, querer coaccionar el funcionamiento independiente de la justicia me parece que es un atentado contra la separación de poderes", ha dicho Catalá, cuestionado por los periodistas en Málaga sobre la presencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la concentración convocada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), apuntando que no sabe si esa acción es "constitutiva de delito o no", lo que "tendrá que decidir un juez o un fiscal".

Así, ha lamentado que "algunos que están intentando hacer ver que el proceso por la independencia en Cataluña es el sentir democrático de los ciudadanos y se les llena la boca hablando de libertades y democracia; luego, sin embargo, pretenden coaccionar el libre funcionamiento de los tribunales generando una presión, queriendo con esas manifestaciones o concentraciones, violentar la independencia de los jueces".

"Estoy seguro que no lo van a conseguir, los jueces son independientes en España, son profesionales y aplican la ley con absoluto rigor y sin influencia, pero aquellos que intentan presionarles están haciendo un flaco daño a nuestra democracia", ha manifestado.

Sobre las detenciones de este pasado miércoles, ha reiterado que son "fruto de una actuación de un juzgado de Barcelona que está instruyendo una causa como consecuencia de una denuncia por unos delitos".

Por esto, ha criticado que a alguien "le puede parecer anormal en términos democráticos y de garantías" el que la justicia "funcione, que personas que están siendo objeto de una investigación procesal tengan que comparecer, sean detenidos o lo que el juez decida". "Es dar un mensaje profundamente antidemocrático", ha considerado.

"Todos somos iguales ante la ley, todos estamos obligados a responder ante lo tribunales y lo que podemos estar todos seguros de que las actuaciones de ayer se han hecho por mandato de un juez, llevadas a cabo con todas las garantías y la defensa jurídica", ha manifestado.

En este sentido, ha incidido en que "quien elabore un discurso haciendo ver como que estas detenciones tienen que ver con alguna actuación contra la libertad o la democracia o la lucha contra la independencia está falseando la realidad".

El ministro ha indicado que "lamentablemente los movimientos populistas y los nacionalismos secesionistas intentan cada vez más hacer ver que el Estado de derecho y la democracia en España no funciona y yo creo que todos los demócrata saben que tenemos todos los ciudadanos unas garantías constitucionales y nadie está por encima de la ley".

REFORMA CONSTITUCIONAL

Preguntado sobre si una reforma de la Constitución podría hacer reversible esta situación, ha asegurado que "no creo que tenga nada que ver", apuntando que se trata de "una serie de actuaciones del Gobierno y del Parlamento de Cataluña que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y por lo tanto se han presentado una serie de querellas por la Fiscalía y hay una serie de procedimientos en marcha".

"Eso es simplemente el normal funcionamiento de una democracia donde todos tenemos que cumplir las leyes y las sentencias", ha asegurado el ministro, quien ha apuntado que otra cosa es "el debate sobre la reforma de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del sistema de financiación".

En este sentido, ha indicado que estas cuestiones están en debate político "y pueden tener sus momentos, sus entornos, siempre desde el consenso y las grandes mayorías desde las que construimos nuestra constitución", pero ha incidido en que "no tiene nada que ver ni debería ponerse en un plano de igualdad".

"Alguien parecería que está haciendo un discurso de que si se desconvoca el referéndum se puede abordar la reforma de la constitución, no tiene nada que ver", ha insistido, reiterando que "una cosa es la negociación política por los grandes grupos constitucionalistas, que hemos hablado de crear una comisión de reflexión, pero eso no tiene nada que ver con este proceso".

Para el ministro, la marcha atrás que debería dar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anulando esa convocatoria de referéndum "ilegal" la tiene que hacer "desde el derecho y la justicia", ya que, ha recordado, "en una sociedad democrática las leyes las aprobamos los ciudadanos, los parlamentos que son nuestros representantes y ahí es donde se manifiesta la voluntad popular".

"Nadie puede actuar en contra de la voluntad popular, no es posible que aceptemos con naturalidad que las minorías radicales se quieran imponer a las mayorías, que la minorías pretendan incumplir la ley y que tengamos que dialogar sobre incumplir la ley", ha apuntado.

En este sentido, ha aseverado que "ningún gobierno, no ya el del PP ni el presidente Mariano Rajoy, nadie puede negociar el incumplimiento de la ley y por tanto lo que tendría que hacer Puigdemont es dejar ya este camino hacia ninguna parte, dejar de generar fracturas en la sociedad catalana, dejar de enfrentar a unos catalanes con otros y por lo tanto anular este procedimiento que no lleva a ninguna parte".

Sobre el diálogo, ha recordado que "el señor Puigdemont fue invitado a comparecer en el Congreso y no ha querido", por lo que ha criticado que "apelan al dialogo y ellos son los primeros que nunca lo han promovido". "Porque no se puede dialogar con un gobierno sobre cómo incumplimos las leyes, no se puede dialogar diciendo referéndum sí o sí", ha señalado.