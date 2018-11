Catalá ve con "tristeza" la renuncia de Cospedal a su escaño porque no ha sido "demostrada ninguna actividad ilegal"

El secretario de Justicia del PP, diputado nacional y exministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este jueves que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha protagonizado un "ejercicio de generosidad" al renunciar a su escaño, defendiendo que no ha sido "demostrada ninguna actividad ilegal" durante su labor en dicho cargo y asegurando que ella sólo intentó "tener información de si se estaban produciendo algunas actuaciones irregulares". Por eso, ha expresado su "sensación de tristeza", porque el PP "pierde a una extraordinaria dirigente".

Rafael Catalá ha participado este jueves en Sevilla en un encuentro con colectivos del ámbito de la justicia, junto al exministro de Interior, exalcalde hispalense y cabeza de lista del PP de Sevilla a las elecciones al Parlamento andaluz, Juan Ignacio Zoido.

En ese contexto, y en declaraciones a los medios de comunicación, ha evaluado la decisión de María Dolores de Cospedal de renunciar a su escaño en el Congreso tras la polémica por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo difundidas por el portal digital 'Moncloa.com'.

Tras la renuncia de Cospedal y la negación de la misma respecto a que encargase investigar al histórico dirigente del PP Javier Arenas, actualmente vicesecretario nacional del partido, o al hermano del exvicepresidente del Gobierno y exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, Catalá ha manifestado que no le consta que se investigase a Arenas pero, sobre todo, ha manifestado su "sensación de tristeza".

"FILTRACIONES PERMANENTES"

Y es que según ha defendido, Cospedal "se ha dedicado en cuerpo y alma al servicio público y al PP", en una "larguísima trayectoria" política en la que ha "asumido responsabilidades públicas desde muy joven", ostentando diferentes cargos como presidenta de Castilla-La Mancha, la cartera del Ministerio de Defensa o la Secretaría General del PP, y ahora abandona su escaño "en una situación en la que permanentemente se están filtrando informaciones sobre grabaciones realizadas" por Villarejo, lo que le ha llevado a expresar su "sorpresa" por el hecho de que se filtren "sólo asuntos de Cospedal". "Parece que hay un interés especial en perjudicar su buena reputación", ha aseverado.

Todo ello, cuando a su juicio, como secretaria general del PP "hizo lo que tenía que hacer", es decir "velar por el interés general del PP" e intentar "tener información de si se estaban produciendo algunas actuaciones irregulares". Al respecto, ha insistido en que no cree que fuese acometida ninguna investigación sobre Javier Arenas, sobre todo porque se trata de una personas dedicada también "al servicio público y a la política con mayúsculas", con lo que no se imagina "que Arenas tenga nada para ser investigado". Simplemente, ha defendido, "había una fundación en la que ella pidió que se le aclarase información", en relación a la Fundación de Estudios Europeos.

Así, ha lamentado que el PP "pierda a una extraordinaria dirigente" que, a su juicio, "ha hecho un ejercicio de generosidad" al renunciar a su escaño. "Me apena. No puede ser que los mejores acaben teniendo esta crítica por una actuación sobre la que no se ha demostrado ninguna actividad ilegal", ha aseverado Catalá, considerando que "todos los españoles de bien deberían reconocer a Cospedal sus años de servicio" al interés general.