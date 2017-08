Catalá dice que el sistema Lexnet es seguro y solo falló el 0,75% del tiempo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que la incidencia ocurrida el pasado 27 de julio en el sistema de comunicaciones Lexnet en los órganos judiciales suponga que el mismo es caótico sino que es seguro y ha destacado que desde su implantación en 2016 solo falló el 0,75 por ciento del tiempo.

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados Catalá ha explicado que la incidencia del jueves 27 de julio provocó que el sistema estuviera parado 52 horas y pero al domingo siguiente ya plenamente operativo de nuevo sin que afectase a la seguridad de los usuarios y sin merma de los derechos ni indefensión de los ciudadanos.

Ha explicado que se debió a la puesta en marcha de la última versión para dar respuesta a una petición de los abogados de poder acceder con una única vista a los buzones de todas sus colegiaciones.

Catalá ha añadido que un error de programación del software hizo que un profesional de la justicia pudiera acceder bajo determinadas circunstancias muy concretas al buzón de otro.

Ha agregado que el viernes día 28 se detectó una intromisión no autorizada producida por el efecto llamada de la noticia de la incidencia pero "esta persona, al parecer ajena al ámbito de la justicia, fracasó si su intento era obtener información valiosa pues solo pudo hacerse con información obsoleta, no confidencial ni sensible", y fue denunciada.

Además ha calificado de "muy grave que 49 profesionales de la justicia, con nombres y apellidos, intentaron infructuosamente acceder a buzones de otros compañeros, conscientes de que esto no es ético ni legal, y sabiendo además que el problema había sido ya resuelto por el Ministerio", y ha dicho que habrá que valorar las consecuencias.

"Estamos ante una ciberguerra soterrada y ni el sector privado ni el público están libres de la amenaza de la ciberdelincuencia ni de los fallos de las plataformas digitales", ha apostillado.

Y ha concluido: "En todo caso una cosa está clara: Lexnet es mejorable, sí, pero mucho más eficaz que el fax, la carta o entregar papeles por ventanilla".

El ministro ha recordado que "Lexnet es un instrumento electrónico que lleva los documentos del profesional al juzgado y viceversa" y ha subrayado que "es rotundamente falso que por él se pueda acceder a todos los expedientes y a todos los documentos de los expedientes judiciales".

Actualmente "utilizan Lexnet 230.145 usuarios que en un día medio intercambian 20.000 mensajes cada hora" y solo están autorizados para su uso los profesionales de la justicia, fundamentalmente abogados y procuradores, con claves personales y certificado digital.

Ha puesto de manifiesto que el pasado julio, mes del incidente, se realizaron en Lexnet un 11,3 por ciento más de notificaciones (casi 5,7 millones) respecto al mismo periodo del año pasado y se presentaron un 35,9 por ciento más de escritos (cerca de 1,7 millones).

Por otra parte ha destacado que el Gobierno ha destinado este mes 55,2 millones de euros para mejoras informáticas en el ámbito del Ministerio de Justicia y ha recordado que en los últimos quince años el coste de los desarrollos de Lexnet ascendió a 11.881.681 euros.

El diputado del PSOE Artemi Rallo ha lamentado el silencio hasta hoy de Catalá ante un incidente que ha calificado de "gravísimo" al afectar a carpetas de 160.000 usuarios y ha estimado que su intervención ha demostrado que "además de haber sido reprobado por esta Cámara, está desgastado, indolente y amortizado" y ha apostillado: "Es mal político y mal gestor".

Por Unidos Podemos, Carmen Pita ha pedido a Catalá que dimita y ha estimado que el incidente de julio es una muestra más de su "nefasta" gestión, además de recordar que "todos los operadores jurídicos han criticado la chapuza de Lexnet, que es un software antiguo" y que debería estar controlado por el poder judicial.

El diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera ha lamentado que se denunciara a un joven de 20 años por el "hackeo" en lugar de hablar con él para indagar en los fallos de Lexnet, "que no funciona".

La diputada de ERC Ester Capella ha advertido de que se duplicó el gasto de papel en la justicia por la desconfianza en el sistema digitalizado y ha añadido que con la incidencia referida se ha demostrado que el mismo no es tan seguro ni fiable y a su juicio pone de manifiesto la vulnerabilidad de la separación de poderes al estar Lexnet centralizado en el Ministerio.

La parlamentaria del PDeCAT Lourdes Ciuró ha considerado que este grave fallo pone en entredicho el Estado de derecho y ha pedido que se pare Lexnet hasta que esté plenamente garantizado y deje su tutela en manos del Consejo General del Poder Judicial.

El diputado del PP Leopoldo Barreda ha destacado que el ministro "está en plena forma a pesar de los términos muy inadecuados de PSOE y Podemos que han recurrido al insulto en lugar de a argumentos".