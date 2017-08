Catalá dice que el sistema Lexnet no es el caos y que solo falló el 0,75% del tiempo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado hoy que la incidencia ocurrida el pasado 27 de julio en el sistema de comunicaciones Lexnet en los órganos judiciales suponga que el mismo es caótico sino que es seguro y ha destacado que desde su implantación en 2016 falló solo el 0,75 por ciento del tiempo.

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados Rafael Catalá ha explicado que la incidencia del jueves 27 de julio provocó que el sistema estuviera parado 52 horas y se resolvió al domingo siguiente sin que afectase a la seguridad de los usuarios.

Ha explicado que se debió a la puesta en marcha de la última versión para dar cobertura a una petición de los abogados de poder acceder con una única vista a los buzones de todas sus colegiaciones.

Catalá ha añadido que un error de programación del software hizo que un profesional de la justicia pudiera acceder bajo determinadas circunstancias muy concretas al buzón de otro profesional.

Ha agregado que el viernes día 28 se detectó una intromisión no autorizada producida por el efecto llamada de la noticia de la incidencia pero "esta persona fracasó si su intento era obtener información valiosa pues solo pudo hacerse con información obsoleta, no confidencial ni sensible" y fue denunciada.