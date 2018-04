Catalá ha respondido así en los pasillos del Congreso, a la salida de la sesión de control al Gobierno, al ser preguntado sobre si sigue confiando en la presidenta madrileña tras conocerse que hubo actas falsificadas en el máster por el que se la señala.

"No sé si hay actas falsificadas. No me consta", ha respondido el titular de Justicia, para asegurar a renglón seguido que, "mientras no se demuestre lo contrario", seguirá creyendo en la palabra de Cifuentes.