Catalá defiende que "jamás ha interferido" en un procedimiento judicial

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que "jamás ha interferido ni interferirá nunca en una investigación judicial" y que "quien diga lo contrario miente", ante las sospechas de la oposición por el mensaje que envió al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Catalá comparece esta tarde ante la Comisión de Justicia del Congreso para aclarar determinadas informaciones relativas al caso Lezo y en particular, a si hubo alguna filtración desde el Gobierno sobre las actuaciones judiciales.

Pero también por el mensaje de texto enviado a González el pasado noviembre en el que, en respuesta a su felicitación por seguir en el Gobierno, le decía: "Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

"Este ministro jamás ha interferido ni interferirá nunca en una investigación judicial, y quien diga lo contrario, miente, miente intencionadamente, miente con mala fe y miente con una saña, un rencor y una crueldad injustificable en ningún ámbito de la vida, ni siquiera en el de la política", ha señalado el ministro.

Catalá ha insistido, como en otras tantas ocasiones, en que el Gobierno no puede dar ninguna indicación a la Fiscalía porque no hay ninguna norma en este sentido. "No hay quien levante un teléfono para decirle a un fiscal lo que tiene que hacer", ha añadido.

Del mismo modo ha defendido el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y del fiscal jefe de este departamento, Manuel Moix, que "actúa en el más estricto cumplimiento de su estatuto orgánico".

"¿A qué viene todo este ruido?, ¿qué se esconde detrás de todo este debate?", se ha preguntado el ministro, que ha asegurado que "el humo incluso más tóxico acaba desvaneciéndose".