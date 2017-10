Catalá cree que no había "alternativa" a la aplicación del artículo 155 ante la "falta de voluntad" de Puigdemont

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que no había "alternativa" a la aplicación del artículo 155 para desbloquear la crisis en Cataluña ante la "falta de voluntad" por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, a su juicio, este jueves ha contestado al requerimiento del Ejecutivo central "con evasivas, con indirectas, haciendo referencias a la represión o a la falta de diálogo por parte del Gobierno".

En declaraciones a los medios previas a su participación en las jornadas 'El populismo en Europa: nuevas perspectivas', que se celebra en la sede de Cuenca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en el marco de las cuales ha pronunciado la conferencia 'Democracias y Estados de derecho fuertes frente al populismo', el titular de Justicia ha agregado que el Gobierno utilizará "todos los resortes" que establece la Constitución para "garantizar" que en Cataluña, "como en todo el territorio nacional, se cumplen las obligaciones por parte de los poderes públicos y se respeta la ley y las sentencias de los tribunales".

Frente a la "falta de voluntad" que, a su juicio, ha puesto de manifiesto Puigdemont "para encontrar soluciones a una situación ciertamente compleja como la que vivimos en este momento", el Gobierno, ha advertido, "va a estar donde le corresponde, del lado del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de nuestra Constitución", así como "de la garantía de los derechos y de los intereses de todos los españoles y, por lo tanto, también, lógicamente, de todos los catalanes".

"Vamos a cumplir con nuestra obligación", ha subrayado, para, a continuación, indicar que todo gobernante "debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes". "Es la primera obligación que tenemos, no podemos actuar de otra manera", ha incidido.

Tras recordar que el Consejo de Ministros se reunirá el sábado con carácter extraordinario "para trabajar en esta cuestión", ha subrayado que el Gobierno central ha "intentado hacer llamamientos al diálogo" y ha exigido "aclaraciones donde había ambigüedad, donde no se sabía si había habido una declaración de independencia o no, si había respeto a la legalidad y a la Constitución o no".

"Hemos intentado abrir un espacio durante toda esta semana para que el Gobierno de la Generalitat y el presidente Puigdemont aclarase, concretase, pudiese evitar un escenario posiblemente indeseado para todos", ha puntualizado, para remachar que el "primer compromiso de un gobierno democrático es cumplir la ley y hacer que las leyes se cumplan y eso es lo que el Gobierno va a garantizar en todo caso", ha resuelto.

JORNADAS POPULISMO

En otro orden de cosas, ha calificado de "acierto" la organización de las jornadas sobre el populismo en Europa, "uno de los temas más importantes desde el punto de vista de la política, de la sociología y de la ciencia política" en la actualidad y subrayado la conveniencia de "reflexionar para ser conscientes de los movimientos que se están produciendo en todo el mundo, en Europa y en España en particular" y que, ha espetado, "atentan contra los principios fundamentales de nuestro modelo de convivencia, acordado democráticamente ente todos los españoles en la Constitución del 78".

Sin embargo, ha continuado, "hay una serie de movimientos populistas de izquierda y de derecha, que están subvirtiendo este tipo de valores que han caracterizado nuestra Transición democrática y nuestra convivencia durante estos últimos cuarenta años".