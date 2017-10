Catalá afirma que "no hay alternativa" al 155 aunque se ha pedido diálogo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que el Gobierno "lógicamente" va a utilizar "todos los resortes que la Constitución establece" y, en concreto, el artículo 155 ante la situación en Cataluña, ya que "no hay alternativa" a pesar de que han intentado "hacer llamamientos al diálogo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca, donde el ministro ha participado en las jornadas "El populismo en Europa: nuevas perspectivas" organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Catalá ha lamentado que el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha contestado al requerimiento que le envió el Ejecutivo "una vez más con evasivas, indirectas, haciendo referencias a la represión, a falta de diálogo por parte del Gobierno".

Sin embargo, para Catalá esta contestación ha puesto de manifiesto "la falta de voluntad para encontrar soluciones a una situación tremendamente compleja".

Por ello, ha sostenido que el Gobierno "va a estar donde le corresponde, del lado del cumplimiento de la ley y del cumplimiento de la Constitución".

"Es la obligación que tenemos, no podemos actuar de otra manera", ha señalado Catalá, que ha apuntado a que el sábado se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para "garantizar que en Cataluña, como en todas las partes del territorio nacional, se cumplen las obligaciones por parte de los poderes públicos, se respeta la ley y las sentencias de los tribunales".

Así, ha resumido que "lógicamente se van a utilizar todos los resortes que la Constitución establece" y, en este caso, la aplicación del artículo 155, porque "no hay alternativa".

"Hemos intentado hacer llamamientos al diálogo, hemos pedido aclaraciones donde había ambigüedad, donde no se sabía si había declaración de independencia o no, si había respeto a la legalidad y a la constitución o no", ha expuesto Catalá.

También ha señalado que se ha intentado abrir un espacio para que Puigdemont "aclarase, concretase, pudiese evitar un escenario posiblemente indeseado para todos", pero ha insistido en que, tras la respuesta de Puigdemont, "el primer compromiso de un gobierno democrático es cumplir la ley".

Rafael Catalá, que es diputado del PP por Cuenca, ha pronunciado estas declaraciones antes de participar en una jornada sobre la UIMP sobre el populismo en Europa, "uno de los temas más importantes" relacionados con las ciencias políticas que se debaten en la actualidad.

Así, ha apuntado que este tipo de movimientos, tanto de derechas como de izquierdas, se están produciendo en todo el mundo y que atentan contra el actual modelo de convivencia.