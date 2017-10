Catalá ironiza sobre el "gran abogado" de Puigdemont y su posible petición de asilo: "Le dura media hora"

En una entrevista a la Cadena Cope recogida por Europa Press, Catalá ha admitido que en la Unión Europea "existe teóricamente el derecho de asilo" entre sus países, pero está previsto para situaciones "extraordinarias" como persecución ideológica o conflicto bélico.

"Es como si yo pido el Premio Nobel, lo puedo pedir pero no me lo darán", ha explicado Catalá, que ha recordado que Puigdemont "tiene plena libertad de movimiento" porque no la ha limitado ningún juez.

Sin embargo, el ministro de Justicia ha calificado de "paradoja absoluta" que Puigdemont haya contactado con el abogado Bekaert. "Me consta que hay personas cercanas a él en Cataluña que no están entendiendo nada de lo que está pasando", ha asegurado Catalá.

Catalá también ha descartado que España pudiera encontrarse ante la situación de solicitar a Bélgica la extradición de Puigdemont. "En la Unión Europea hemos creado un espacio de justicia, seguridad y libertad común donde no es imaginable", ha defendido.

"GRAN TRABAJO" DE LA FISCALÍA

El ministro de Justicia también ha calificado como "muy buen trabajo" las querellas presentada por la Fiscalía General del Estado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de personas que integraban su equipo de Govern --en la que se incluye al exconseller Santi Vila, pese a que dimitió antes de la proclamación--, por delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y otros anexos.

"Las querellas que ha presentado la Fiscalía describe unos hechos", ha valorado Catalá, negando que el Ministerio Público haya actuado al dictado del Ejecutivo. "El Gobierno no da órdenes, y en la gestión de esta crisis hemos intentado estar siempre en la prudencia, y actuar con mesura y responsabilidad", ha dicho el titular de Justicia, que ha garantizado que si Puigdemont acaba ante los tribunales lo hará "con todas las garantías del Estado de Derecho".