Catalá contesta a Puigdemont que el Gobierno "nunca" judicializa la política

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha contestado este miércoles al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que el Gobierno "nunca" judicializa la política y le ha invitado una vez más a explicar su proyecto soberanista en el Congreso.

"No se judicializa la política. Ante los jueces se presentan denuncias, querellas, cuando se supone que se han cometido delitos, por tanto no hay que mezclar la política con la Justicia y nosotros no lo hacemos nunca", ha explicado Catalá en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto en el Colegio de Notarios de Madrid.

El ministro ha aprovechado para recordar a Puigdemont que el Ejecutivo le ha invitado a ir al Congreso, que es "donde reside la soberanía nacional", a "exponer su proyecto" y a "debatir con todos los diputados que representan a todos los españoles".

"Porque esta no es una cuestión de la Generalitat y el Gobierno de España, es una cuestión que afecta a todos los españoles y en ningún sitio mejor que en el Congreso", ha subrayado.

NO VAN A TRATAR ASUNTOS DE FONDO

Sobre la reunión que van a mantener este miércoles en Barcelona el presidente catalán y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, Catalá ha dicho que se trata de un encuentro "institucional" y no cree que vayan a tratar "asuntos de fondo".

Maza se encuentra en la Ciudad Condal para participar en la junta de fiscales superiores de las comunidades autónomas. Por eso, el ministro tampoco cree que Puigdemont y el fiscal general vayan a abordar el borrador de la 'ley de ruptura'.

"Es una visita institucional y no es el foro. El trabajo de la Fiscalía es la defensa de la legalidad y del interés general, pero esto de hoy es reunión de trabajo", ha señalado.