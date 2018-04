Catalá acusa al PSOE de plantear una "una checa nacional de la historia" con su revisión de la Ley de Memoria

"Las leyes están para otra cosa", ha dicho el ministro, para quien abrir comisiones de ese tipo es "peligroso", según le ha dicho al senador del PSOE Francesc Antich en el Pleno de la Cámara. El portavoz socialista ha reclamado al ministro en una interpelación en más presupuesto para aplicar la Ley de Memoria y especialmente la localización y apertura de fosas comunes, la reforma del Valle de los Caídos para que represente a todas las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y el fin de la Fundación Francisco Franco, entre otras cosas.

El ministro, que no ha respondido a estas cuestiones, ha defendido el trabajo de su departamento para mantener actualizado el mapa de fosas, "con 45.000 víctimas identificadas", una labor que ha asegurado que se mantendrá, así como la atención a los ciudadanos que reclaman la emisión de la declaración de reparación y reconocimiento como víctima. También se ha trabajado en lograr información de 4.400 españoles fallecidos en campos de concentración nazis. "Ese trabajo existe, se hace, se financia", ha defendido.

Con respecto al Valle de los Caídos, ha acusado al PSOE de no haber hecho nada en los 22 años que estuvo en el gobierno, si era "tan necesario para higienizar la democracia, como dicen pomposamente".

Catalá ha aprovechado su intervención para criticar la reforma de la Ley de Memoria presentada por el PSOE en el Congreso, que incluye penas por apología del franquismo, más presupuesto para su aplicación y la creación de una comisión de la verdad, recomendada por Naciones Unidas para determinar violaciones de derechos humanos, especialmente desapariciones forzosas.

Para el ministro, este planteamiento es el de "una checa nacional de la historia" y "sería el comienzo de una tragedia", cuando la historia se debe poder interpretar libremente, "un derecho civil básico". "Un único relato de la historia no tiene sentido", ha reiterado Catalá, que ha apostado por mantener el trabajo actual del Gobierno, con el personal y el presupuesto que tiene para mantener el mapa de fosas.

"La España de la concordia no es la de la política de reabrir heridas. No debemos condenar al fracaso 40 años de responsabilidad, de comprensión, tolerancia, una historia de éxito", ha recalcado.

"SE ESTÁN QUEDANDO SOLOS"

Antich ha censurado el bajo presupuesto del Gobierno para aplicar la Ley de Memoria pero especialmente la localización de fosas y las exhumaciones de víctimas del franquismo. "Ni un euro", ha subrayado el portavoz. "Es una burla absoluta a los derechos humanos", ha agregado, para advertir al Gobierno de que se está "quedando solo" porque hay comunidades gobernadas por el PP que están impulsando las localizaciones.

El senador ha subrayado que si el PSOE no hizo durante sus gobiernos nada para cambiar el Valle de los Caídos o impulsar otras medidas "mal hecho", pero que lo importante no es lo que los socialistas no hicieron "sino lo que es correcto". En especial, ha argumentado, invertir fondos para localizar fosas y recuperar cuerpos de víctimas de la guerra y el franquismo: según datos del Consejo de Europa, ha señalado Antich, 114.226 personas desaparecieron entre julio de 1936 y 1951, entre otros datos.

El portavoz socialista ha cargado contra la falta de compromiso que a su juicio demuestra el ministro y le ha reclamado que implique a la Abogacía del Estado para estudiar si la Fundación Francisco Franco cumple la legislación vigente cuando "explica el legado de un dictador". "¿Sería posible una fundación Adolf Hitler?", le ha preguntado a Catalá. "¿No cree que todo ello nos hace menos europeos, enturbiado la reconciliación?", ha añadido.