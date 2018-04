Catalá siente "vergüenza" de que PSOE y Cs opinen contrario a sus representados en cuanto a la prisión permanente

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este sábado que sintió "vergüenza ajena" cuando, en el Congreso, "veíamos a diputados diciendo lo contrario a lo que opinan sus representados" en cuanto a la prisión permanente revisable. Por ello, ha dicho que PSOE y Ciudadanos tienen un "problema muy serio", pues "se creen élites intelectuales que están por encima de las personas" y, aunque éstas digan que hay que tomar un camino, "ellos dicen que no porque son más listos y son los diputados".

Catalá, que ha participado en un encuentro en Málaga sobre la no derogación de la prisión permanente revisable, en la que ha estado el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y el de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo, además de familiares de víctimas, ha defendido esta medida, explicando que "es una pena que protege a la sociedad" y que "trata de impedir que quien puede cometer delitos gravísimos no esté circulando por la calle".

Además, ha destacado que tiene "coherencia internacional", así como que "éramos el único país de Europa que no tenía prisión permanente revisable". "No sé muy bien por qué aquí tenemos que ser distintos a Alemania, Francia, Italia o Inglaterra", ha dicho, cuestionando a PSOE y Cs sobre "¿por qué aquí tenemos que tener menos fuerza para luchar contra los delitos más graves?". "Lo tienen que explicar", ha continuado Catalá, incidiendo en que "tienen un serio problema".

Asimismo, ha recordado que se trata de "una pena muy limitada" para ocho casos. "Elegimos los delitos más graves, aquellos que generan mayor rechazo y necesitan tener la pena más grande". Por tanto, "es una pena proporcionada", ha defendido.

En este punto, ha asegurado que el 80 por ciento de la sociedad "quiere que exista" esta medida, señalando que "eso es lo que nos da más confianza", afirmando que "no hay nada más importante que escuchar a los que nos eligen". Y eso "fue lo que hicimos con la prisión permanente revisable, escuchar a las familias, a las víctimas", así como el "espanto" que generaron en la sociedad "crímenes terribles como el de Marta del Castillo, Aarón y Estefanía o Ruth y José Bretón", entre otros.

Juanma Moreno, por su parte, que ha querido hablar en su intervención, no como dirigente 'popular', sino "como padre y ciudadano comprometido", ha explicado que no quiere que "asesinos de la calaña de los que hemos visto en los últimos años puedan estar en la calle y puedan reincidir en un nuevo asesinato".

Por ello, ha establecido que "si no son capaces de reinsertarse tienen que estar en la cárcel; esa es la única opción", ha sentenciado, explicando que "no hay ánimo de venganza", sino la voluntad de crear una "sociedad más justa".

"EL PSOE-A NO HA ESTADO A LA ALTURA"

Así, ha incidido en que no se trata de "una cadena perpetua", sino de "proteger a la sociedad de delincuentes excepcionalmente peligrosos mientras está acreditado que no son capaces de reinsertarse". Es la "garantía", ha recalcado, "de que ningún criminal salga libre si no se ha recuperado".

Por ello, ha asegurado no entender que "muchas fuerzas políticas den la espalda a la mayoría de sus vecinos", ni la "actitud del PSOE, especialmente en Andalucía". Así, ha dicho que en el debate de la prisión permanente revisable del Parlamento andaluz "el socialismo y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no estuvieron a la altura de las circunstancias" sin apoyar dicha medida.

En este punto, Moreno ha pedido al PSOE de Andalucía que "reflexione". "Les imploro que mediten serenamente sin prejuicios ideológicos ni partidistas y, si lo hacen, llegarán a la conclusión de que la prisión permanente revisable es oportuna, justa y necesaria para Andalucía".

12.000 FIRMAS

Por su parte, el presidente del PP de Málaga, quien ha defendido esta medida aludiendo a que no se aplica "de forma indiscriminada", pues "desde que está en vigor sólo se ha empleado en dos ocasiones", ha entregado a la plataforma que defiende la no derogación de la prisión permanente revisable un total de 12.000 firmas recabadas por la formación en toda la provincia, actividad que van a seguir llevando a cabo para "seguir apoyando una reivindicación tan justa".

Además, Bendodo ha considerado que el único argumento que pueden tener a favor las formaciones políticas que defienden la derogación "es el tacticismo político y el rédito electoral que pretenden sacar atacando al PP".

Al encuentro que se ha producido este sábado en Málaga han acudido familiares de víctimas de delitos muy graves, entre ellos el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, quien ha argumentado que esta medida es un "derecho adquirido por la sangre de nuestros hijos, las lágrimas de nuestras familias y el sudor de la gente que ha recogido firmas".

Así, ha dicho que "no podemos consentir que desde algunos partidos, simplemente porque se haya hecho desde el partido contrario, pidan derogar" esta medida, instando a "unir políticas y fuerzas".

Por su parte, el abuelo de Aarón y padre de Estefanía --ambos asesinados a manos de la expareja de la joven--, Manuel Torres, ha criticado que en la mayoría de los casos "no se cumple la cadena de prisión impuesta completa", y ha asegurado que lo que se quiere con la prisión permanente es "ayudar a que no haya otra muerte más".

Además, ha reivindicado una "buena" educación, "no estamos educando bien a nuestros hijos", ha dicho, indicando que hay que "darles valores" para que "cuando crezcan sepan qué está bien y qué mal".

Bendodo ha recordado que precisamente son estos familiares "quienes mantienen viva esta esperanza de mantener la prisión permanente revisable", para lo que han recabado a nivel nacional cerca de tres millones de firmas.

"HAY QUE ESCUCHAR LO QUE PASA EN LA CALLE"

Por otro lado, Catalá, que ha reivindicado la importancia de "escuchar lo que pasa en la calle, estar cercano a los problemas reales y a lo que de verdad necesitan las personas", ha explicado también que una "seña de identidad del PP" es "estar cerca de las personas que tienen problemas económicos, de empleo o como víctimas".

En este sentido, ha asegurado sentirse "orgulloso" de lo que hace el PP "por España y los españoles, garantizando un país unido, donde la ley es igual para todos, donde todos los españoles tienen sus derechos garantizados vivan donde vivan, y eso no lo pueden decir todos los partidos políticos".

Así, ha reconocido que todo ello, "tiene mucho desgaste", recordando que "nos han dicho que si el artículo 155 aplicado en Cataluña habría que haberlo hecho antes, después, que si ha sido flojo, que ha sido intenso...", apostillando que "lo cierto es que a Mariano Rajoy no le tembló la mano" al aplicarlo.

Por ello, ha pedido a PSOE y Ciudadanos que "no vengan a dar lecciones de gobierno y de lo que hay que hacer en Cataluña", porque ellos "en octubre decían que no hacía falta y que no lo iban a apoyar --el 155--", criticando que "no han estado cuando hacían falta y ahora, como siempre, se tratan de apuntar los méritos que no les corresponden en absoluto".

En la misma línea, ha hecho hincapié en la "importancia" de "crear empleo", lo que ha catalogado como "la verdadera política social". Así, ha indicado que, desde que llegaron al Gobierno, "hemos recuperado al país, que estaba hundiéndose como consecuencia de las actuaciones socialistas".

Por ello, ha asegurado ser "garantía de estabilidad", y ha afirmado que "somos el gobierno al que los españoles acuden cuando hay que salvar a España de la crisis, ese es nuestro gran papel", ha concluido el ministro de Justicia.