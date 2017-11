Catalá, a Cleríes (PDeCAT): "Deberían volver a la moderación y a la centralidad. Quién les ha visto y quién les ve"

"Lo que deberían hacer es volver a la moderación y a la centralidad que les ha caracterizado. Han abandonado hasta sus siglas, hasta su nombre; no sé si van a tener capacidad para encontrar siglas que cubran el 3 por ciento, los instrumentos 'off shore' de algunos de sus militantes... No sé si van a ser capaces de volver a ser lo que fueron", ha indicado Catalá en respuesta a una pregunta de Cleríes durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

El ministro ha dicho al parlamentario independentista que ya "hay suficientes extremistas y radicales para que intenten imitarles", algo que, en su opinión, "no les sale bien porque ya existe la versión original de todo eso".

Así ha respondido Catalá a las acusaciones que ha lanzado Cleríes desde su escaño en el Senado, acusando al Gobierno de Mariano Rajoy de "perseguir ideas, no delitos" y de promover la "violencia" con el "indignante" encarcelamiento del Gobierno de Carles Puigdemont.

"Como ha dicho Carles Puigdemont, es más digno el Govern de Cataluña entre rejas que sus ilusos encarceladores. Su fanatismo, su nacionalismo español excluyente les ha cegado frente a un movimiento catalanista, cívico, democrático y pacífico que les ha sobrepasado y vencido. Exigimos libertad para los presos políticos, el compromiso de aceptar el resultado del 21 de diciembre y retirar el artículo 155. Qué tristeza tener que recordarle al Gobierno que ha de respetar los principios más básicos de la democracia", ha señalado el senador.

ESA ESPAÑA NO EXISTE

El ministro ha contestado que en España "nadie está en la cárcel por sus ideas, sino por su presunta responsabilidad penal", y que "no hay ningún gobierno que esté en la cárcel, sino personas porque así lo ha decidido un juez independiente". "La España que usted describe no existe, dejó de existir hace 40 años porque todos quisimos que cambiase", ha recordado.

Además, Catalá ha reprochado a Cleríes que los independentistas catalanes digan "defender la democracia" y, por el contrario, estén "intentando aplastar a más de la mitad de la sociedad y haya un Parlament sin capacidad de diálogo y de debate", que "quieran una Cataluña próspera y segura y estén llevándola al desempleo, pobreza y pérdida de bienestar", que digan que "aman la libertad y lo que consigan es que haya dianas pintadas en las casas, y en los negocios".

Si los independentistas catalanes piden la libertad de los exconsejeros encarcelados, el ministro de Justicia les ha recomendado que "lo defiendan sus abogados ante los tribunales", pero ha querido dejar claro que "a nadie le corresponde, ni al Gobierno ni al Parlamento, decir quién debe estar o no en prisión".