Català vuelve a destacar el legado de Barberá: "Hemos tenido a la mejor alcaldesa de Valencia y de España"

La candidata del Partido Popular para la alcaldía de Valencia, María José Català, ha expresado este sábado su voluntad de que "el catalanismo y el separatismo quite sus manos de esta ciudad", al tiempo que ha vuelto a destacar el legado de Rita Barberá: "Hemos tenido a la mejor alcaldesa de Valencia y de España".

Así se ha expresado Català durante su intervención en el acto de presentación de candidaturas del PP a las elecciones municipales y autonómicas que han celebrado este sábado en el Oceanogràfic de Valencia con la presencia del presidente del PP nacional Pablo Casado. En su intervención, Català se ha mostrado agradecida al partido y a la candidata a la presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, a quien se ha dirigido: "yo voy devolverte en votos tu confianza en mí y tú vas a ser presidenta de la Generalitat".

"Ni a ella ni a mi nos gusta perder ni a las canicas", ha asegurado Català sobre Bonig, y ha añadido que "no van a ganar, van a arrasar", en referencia a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Así, ha afirmado que "viene con los deberes hechos, una carta de presentación y la cabeza bien alta" mientras que "ellos no pueden decir lo mismo".

Así, la candidata ha expresado que cree "profundamente en la libertad y no en aquellos que imponen su ideología y arrasan con ella". "Quiero que esa libertad vuelva a la ciudad de Valencia, que la cultura, el sentimiento de arraigo y nuestras tradiciones vuelvan". En esta línea ha defendido que no quiere "a las reinas magas", sino "a los reyes magos" y quiere que "la Real Senyera vuelva a entrar en la Catedral de Valencia".

"Quiero recuperar esta ciudad para convertir a Pablo Casado en el presidente de España", ha continuado. Asimismo, y en referencia al líder de los 'populares', ha expresado que "es la única persona capaz de defender nuestra libertad, nuestras instituciones, nuestra Constitución, nuestras autonomías y el estado de derecho". "Sabemos que llevas corazón de valenciano a Madrid y nosotros vamos a estar contigo en la batalla de defender la unidad de España", ha apostillado.

Además, la candidata a la alcaldía de la capital valenciana ha hecho referencia a la Ciudad de las Artes y las Ciencias como "su mejor carta de presentación" y ha declarado que es "la imagen y el proyecto de lo que saben hacer por esta ciudad". "Si alguien pretende ponerlo en duda, que revisen bien los últimos actos sociales y culturales de nuestra ciudad en los últimos años porque yo estaba allí y el señor Ribó ni estaba ni se le esperaba", ha continuado.

"SOY DE TORRENT Y ME SIENTO ORGULLOSA"

Durante el acto del partido, María José Català ha reiterado su apoyo a la herencia de la alcaldía de Rita Barberá y ha asegurado que "hemos tenido la mejor alcaldesa de España y de Valencia, y siempre lo será". En esta línea, Català ha recordado sus años como alcaldesa de Torrent y ha asegurado "soy de Torrent y me siento orgullosa, sé que no podía crecer de forma firme si no tenía mis raíces fuertes".

En cuanto a los agradecimientos, Català ha destacado a Eusebio Monzó, a quien le ha agradecido "su trabajo, su generosidad y ser como es", y al expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. Tras el acto, Català ha añadido en Twitter su agradecimiento a Luis Santamaría, a quien ha reconocido "su trabajo incansable y el de toda la gestora del PP de Valencia".

Durante el acto de presentación de los candidatos, Català se ha dirigido a Isabel Bonig y ha asegurado que "esta ciudad va a contribuir a que tengamos la primera mujer presidenta de la Generalitat, que va a ser Isabel Bonig".

Así, y todavía en referencia a Bonig, Català ha concluido que "su corazón justo y fuerte de mujer va a ganar, a vencer y derrotar al catalanismo". "Va a derrotar a la gente que no cree en nosotros y va a recuperar la presidencia de la Generalitat", ha agregado.

CARRASCO: "HAN LLENADO LA CIUDAD DE LAZOS AMARILLOS"

Por su parte, la candidata del Partido Popular para la alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, ha denunciado durante la convención de los 'populares' que "desde que gobierna la izquierda se ha instalado el radicalismo, la imposición, el sectarismo y el pensamiento único" y ha señalado que "han llenado la ciudad de lazos amarillos".

"Transformaremos esos lazos amarillos en lazos verdes, del color de nuestra cinta magdalenera y del color de la esperanza, porque le vamos a devolver la ilusión a Castellón", ha asegurado Carrasco.

Así, la candidata para la alcaldía de Castelló ha afirmado: "Salimos a ganar este partido para que Isabel Bonig le devuelva el sentido común a esta comunidad, para que España tenga el presidente que necesita, que no es otro que Pablo Casado. Salimos a ganar por lo más importante, porque somos el partido de la familia y no vamos a permitir que jueguen jamás con el futuro de nuestros hijos".

BARCALA: "CON OCHO CONCEJALES DEL PP SE HACE MUCHÍSIMO MÁS"

Por su parte, el actual alcalde de Alicante y candidato para renovar la alcaldía en las próximas elecciones municipales, Luis Barcala, durante su intervención ha defendido que "en ocho meses y con ocho concejales del PP se hace muchísimo más que con cualquier tripartito de izquierdas o cualquier otro partido". "Porque nosotros somos así, lo damos todo", ha expresado.

Así, Barcala ha explicado que en Alicante "saben perfectamente la diferencia entre un tripartito radical y de izquierdas y el Partido Popular". "Derribamos a un tripartito de izquierdas que comenzó en el poder el primer día y tres años después, lo tuvo que abandonar por la puerta de atrás sin haber gobernado la ciudad de Alicante ni un minuto", ha manifestado.

Barcala ha declarado que es "imprescindible" que el PP gobierne en la Generalitat, y que Isabel Bonig sea presidenta del Consell, por "pura supervivencia", según ha asegurado. Además, Barcala se ha dirigido a Pablo Casado al que ha calificado de "necesario como presidente de España" porque "conoce Alicante, le importa Alicante, quiere a Alicante y a su gente". "No hablo de deseos -ha continuado-, hablo de necesidades. Nos necesitan".