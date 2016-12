Castellà: La UE puede echar a España si usa la fuerza para frenar el referéndum

El diputado de Junts pel Sí (JxSí) en el Parlament y portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, ha advertido de que la UE podría expulsar a España del club comunitario si "utilizara la fuerza" para impedir un referéndum en Cataluña.

En declaraciones a Efe, Castellà se ha mostrado convencido de que en 2017 se celebrará un referéndum sobre la independencia, bien sea "pactado" con el Gobierno, como ocurrió en el caso escocés, o convocado de forma unilateral por la Generalitat y que el Estado lo "tolere", como a su juicio pasó en su día en Quebec.

Castellà ha razonado que "la alternativa a tolerarlo sería ejercer la fuerza, lo que abocaría al Estado español a una situación mucho más complicada".

En su opinión, "el Estado español podría quedar fuera de la UE por ejercer la fuerza" al ordenar, ya sea a los Mossos d'Esquadra o a la Guardia Civil, que retiren las urnas y cierren los colegios abiertos por la Generalitat para la celebración del referéndum.

"Lo que seguro no puede aceptar Europa es un socio que ejerza violencia física, sería inaceptable", ha insistido el cabeza visible de Demòcrates, escisión independentista de Unió, ahora integrada en la coalición de Junts pel Sí en el Parlament, junto a PDeCAT y ERC.

A Castellà le "sorprenden y desorientan" declaraciones como las de la presidenta de la Diputación de Barcelona y del consell nacional del PDeCAT, Mercè Conesa, que admitió que el referéndum "quizá no se podrá hacer" y habrá que convocar elecciones.

"No dudo que Conesa es absolutamente soberanista, pero hay que romper un determinado esquema mental: no hay que hacerse la pregunta de si nos dejarán o no hacer el referéndum, porque eso sólo depende de nosotros. Los referéndum en general dependen de uno mismo. Y los Estados, en función de si son más o menos democráticos, lo pactan o lo toleran", ha argumentado.

Por otra parte, Castellà se ha referido al pulso que mantuvo Demòcrates con la antigua Convergència cuando en su proceso de refundación decidió llamarse "Partit Demòcrata Català".

Demòcrates aceptó la denominación finalmente autorizada en el registro de partidos del Ministerio del Interior, "Partit Demòcrata Europeu Català", si bien Castellà ha considerado "un poco infantil" y de "vieja política" la insistencia de los antiguos convergentes en denominarse "Partit Demòcrata" en sus comunicaciones públicas.

Aunque no descarta emprender "medidas legales" por este asunto, se ha mostrado partidario de "no hacer ruido político", porque "una batalla de nombres no interesa a la ciudadanía" y ahora las fuerzas soberanistas deben "focalizar" su estrategia en el referéndum.

En cuanto a su antiguo partido, Unió, al borde de la desaparición debido al impago de su abultada deuda con la banca, ha dicho que le "sabe mal por las siglas, pero las siglas son letras".

Según Castellà, "lo que representaba el espíritu y los valores de la Unió de 1931 queda preservado con Demòcrates", partido en el que desembarcaron "todos los históricos" de la formación democristiana.

Sobre Lliures, el movimiento no independentista promovido por Antoni Fernández Teixidó y Roger Montañola, se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que intenten ocupar un espacio que no fue suficiente para que la Unió de Josep Antoni Duran Lleida y Ramon Espadaler obtuviera representación en el Parlament y las Cortes.

"No es un espacio de centralidad, es un espacio marginal que no permite tener ni representación parlamentaria", ha advertido.