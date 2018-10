Cascos critica "la permanente falta de respeto" de Rufián y cuestiona la utilidad de la comisión sobre la caja b del PP

Tras comparecer en la citada comisión, Álvarez Cascos ha admitido no sorprenderle el rifirrafe que ha mantenido con Rufián a cuenta de Cataluña porque le sigue "de lejos" y sabe que está "en la permanente falta de respeto". "No se ha producido nada que yo no contemplara previamente, uno ya tiene muchos años de pescante", ha comentado.

Dicho esto, el exdirigente 'popular' ha destacado que durante su comparecencia se ha limitado a "aportar datos", que no se ha deslizado por el terreno de las "conjeturas" y que ha aludido a asuntos ajenas al objeto de la investigación cuando los grupo se han salido de la cuestión, como ha sido el caso de Cataluña.

Eso sí, no ha desaprovechado la ocasión para poner en solfa el objetivo de esta comisión de investigación sobre las finanzas del PP. Según ha señalado, en sus tiempos de parlamentario las comisiones de investigación tenían "otra finalidad". Ha puesto como ejemplo la comisión que en el año 1995 investigó la financiación de los partidos políticos, una comisión "muy útil" porque sirvió para "resolver problemas".

"Hoy no se están resolviendo los problemas, sino que se están escondiendo los problemas de España y de los españoles, algunos tan dramáticos como lo que está sucediendo en Cataluña", ha denunciado el que también fuera vicepresidente y ministro de Fomento bajo el mandato de José María Aznar.