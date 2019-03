Casado señala que "no hace falta que vuelva Pablo Iglesias" hoy porque "ya está Sánchez, que es lo mismo"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reafirmado este sábado que "no hace falta que vuelva Pablo Iglesias" hoy tras su baja por paternidad, porque "ya está Sánchez, que es lo mismo.

"No hacía falta que volviera, si Pedro Sánchez es Pablo Iglesias", ha señalado Casado, quien ha recordado que el líder de Podemos "rechazó el ofrecimiento de Sánchez para hacerlo vicepresidente del Gobierno" y además "lo ha tenido negociando en la cárcel los presupuestos con los presos de ERC", ha dicho.

Ante esta situación, Pablo Casado ha ironizado señalado que "dicen que vuelve" Iglesias, cuando lo cierto es que "está aquí, en el Falcon todo el día", y que "son lo mismo" Iglesias y Sánchez, pero "la izquierda juega a esas disidencias pactadas" que "ya no cuelan" porque "Podemos y el PSOE es lo mismo".

Por eso Pedro Sánchez "no se ha quejado de Maduro, y ha ido a visitar al dictador cubano, porque son lo mismo", ha reafirmado el presidente del PP, quien ha asegurado que los PGE que pactaron PSOE y Podemos "iban a destrozar España", con 6.000 millones más de gasto público "innecesario".

Además, ha añadido que Sánchez "es el que ha dejado que Torra siga ahí", y el que "está permitiendo que los independentistas manden en toda España, y el que ha dicho que no descarta darle los indultos a los presos golpistas", ha alertado

Pablo Casado se ha pronunciado de esta forma este sábado en un acto público en Mérida, junto al presidente del PP de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, los candidatos del partido a las próximas elecciones autonómicas.

IGLESIAS ES EL "COMPLEMENTO" DE SÁNCHEZ

En su intervención, el líder del PP ha reafirmado que Pablo Iglesias es "sencillamente el complemento que necesita Sánchez", junto con los independentistas y los "batasunos de Otegi" para seguir gobernando, ya que "su disfraz de moderación no engaña a nadie".

Para Casado, Pedro Sánchez es "el más radical de todos los presidentes que ha tenido España, el más sectario", tras lo que ha señalado que el dirigente socialista "echa cuentas" y ve que necesita a Torra, a Junqueras, a Rufián y a Otegi para "sumar" y poder gobernar.

"Necesita a Otegi, a Iglesias y a Torra para gobernar", ha señalado Pablo Casado refiriéndose a Pedro Sánchez, quien ha asegurado que ante esta situación "no hay alternativa" para el Gobierno: "o es Sánchez con Iglesias, Torra y Otegi en el mismo pack, o es el PP, llegando a los acuerdos con las fuerzas constitucionalistas que tengamos que llegar".

Todo ello "para rescatar a España de un Gobierno en el que mandan los proetarras, los separatistas y los comunistas" que según ha dicho, "ya han arruinado demasiados países como para venir a España a dar lecciones de economía y prosperidad".

"VUELVE EL FANTASMA DE LA RECESIÓN"

En este punto, Pablo Casado ha alertado de que "vuelve ese fantasma de la recesión", así como el de "reabrir las heridas entre españoles", algo que ocurrirá "con Iglesias y Sánchez", que provocaran que "vuelva el fantasma de la fractura de la unidad de España".

Frente a esta situación, el dirigente del PP ha recordado que su partido ha ofrecido su mano "de forma generosa", a los partidos que quieren sacar a Sánchez de la Moncloa, algo que han hecho a pesar de no lo necesitan porque "están a la cabeza en todas las encuestas", sino que lo han hecho "por responsabilidad".

Así, ha reafirmado que "el patriotismo no puede estar reñido con las matemáticas", sino que actualmente el patriotismo supone "unir el voto" porque "no es que tres hagan algo, es que uno haga lo que tiene que hacer", y es "unir el voto para no desunir España".

LO PATRIÓTICO ES "UNIR EL VOTO" EN EL PP

Por eso, Casado se ha dirigido a los españoles que están "preocupados por que hoy vuelva Iglesias, que es el socio de Sánchez, que a su vez es el subordinado de Torra y el amigo de Otegi", para decirles lo "único" que se puede hacer es "unir el voto patrióticamente en el PP".

Ante esta situación, ha reafirmado que las elecciones general del próximo 28 de abril suponen un "referéndum" entre "el fin de la España constitucional que conocemos" o bien "recuperar la prosperidad, el empleo y la dignidad", algo que ha reivindicado este sábado, cuando según ha recordado, se cumplen cinco años del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez".

Ha recordado que en "circunstancias muy complejas" pero "similares" a las actuales, el presidente Adolfo Suárez "no se dejó tumbar" y "plantó cara los golpistas", mientras que ahora Sánchez "le escupen a un ministro los golpistas, lo que hace es bajar la cabeza" porque les necesita seguir gobernando.

Ante esta situación, Pablo Casado ha reafirmado que el PP es el partido que "mejor representa la concordia entre españoles", que "está en contra del guerracivilismo de Podemos" y del "homenaje al terrorismo que pretenden los bilduetarras", y que en la situación actual es el que "tiene que poner orden en España" para lo cual tiene que "recibir un caudal de confianza" de los españoles.

Pablo Casado ha reafirmado que quiere ser un presidente del Gobierno de España "para todos", porque "ya está bien de cordones sanitarios y de levantar heridas en la tierra y fronteras en los ríos", ha concluido.

POR LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Finalmente, Casado ha defendido la prisión permanente revisable, por lo que ha dado las gracias al candidato del PP al Congreso por Huelva, Juan José Cortés, que estaba presente en este acto, por la labor que ha realizado en defensa de esta medida "ante la auténtica pasividad del Gobierno".

Así, Pablo Casado ha reafirmado que la prisión permanente revisable "no se toca", tras lo que ha anunciado que si llega a ser presidente del Gobierno incluirá en esta medida los nuevos supuestos que los padres de las víctimas han pedido, ha concluido.