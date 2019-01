Casado defiende que los taxistas puedan "operar todos los días", usar plataformas tecnológicas y salir de su localidad

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado la "irresponsabilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez por derivar el problema entre el taxi y la VTC a otras administraciones cuando debe ser una "competencia nacional". Dicho esto, ha defendido medidas como que los taxistas puedan "operar todos los días, usar plataformas tecnológicas e incluso salir de su ámbito municipal.

Así lo ha asegurado a los periodistas en la feria de Fitur que se celebra en el Ifema de Madrid, después de que en estos días se hayan agravado las protestas. De hecho, este jueves los taxistas seguían bloqueando el acceso principal al recinto ferial de Madrid en la cuarta jornada de huelga indefinida y la Policía ha acordonado con cintas la avenida Capital de España, dónde está el grueso de los manifestantes.

Casado ha afirmado que "la violencia no justifica nada" y "ningún Gobierno debe ceder a ningún chantaje". Eso sí, ha dicho que no se puede tener "rehén" a la ciudadanía, que quiere desplazarse y no tiene por qué ver sus ciudades "colapsadas por ningún conflicto laboral".

Dicho esto, ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy fue "responsable" y reguló que hubiera una proporción de licencias VTC en relación con los taxis y "un ámbito de actuación también regulado para que pudieran coexistir estos dos sectores", de forma que "pudiera hacerse uso de las tecnologías pero, al mismo tiempo, que un sector regulado no se viera empobrecido".

LO QUE PROPONE EL PP

A renglón seguido, Casado ha enumerado las medidas que plantea su formación. En primer lugar, que se liberalicen los mecanismos que los taxistas "sufren para competir con las VTC", de forma que "puedan operar todos los días, que puedan usar plataformas tecnológicas e incluso que puedan salir del ámbito municipal de su licencia".

Además, ha explicado que el PP pide que se atiendan a "los posibles fondos de compensación para aquellos que han comprado una licencia y que ahora pueden ver en riesgo el rédito económico de la misma".

El líder del PP ha aludido a las informaciones que apuntan a que si el Gobierno fuera hasta el final y hubiera que "expropiar" las licencias de VTC supondría un coste de 4.000 millones a la administración. En este punto, ha apuntado la opción de hacer "lo contrario" porque es la misma cifra, ha dicho, que "supondría recomprar las licencias de los taxis".

"Y las VTC ya han propuesto un fondo de capitalización para compensar a los taxistas de manera que puedan operar todos en igualdad de condiciones", ha indicado, para añadir que en ese caso el Estado "en vez de pagar 4.000 millones de indemnización pagaría muchos menos" y no sería para "acabar con un sector" sino para hacerlo más competitivo.

SÁNCHEZ, "MUY IRRESPONSABLE"

Dicho esto, ha insistido en que este asunto debe ser una "competencia nacional" y ha echado en cara al Ejecutivo socialista que haya "eludido su responsabilidad", pasando "la pelota" a las administraciones autonómicas.

Casado ha recalcado que el Gobierno está siendo "muy irresponsable" porque tiene que "regular a nivel nacional" este sector y "hacerlo de forma que el consumidor y el usuario pueda hacer lo que quiere", que "es moverse cuando quiera, sin tener que preavisar ni renunciar a unas plataformas que ya están activas en todo el mundo".

El líder del PP ha indicado que, igual que en su día con otros sectores como las agencias de viajes se produjo una regulación que "menoscabó sus intereses económicos", el objetivo debe ser que el Gobierno y el nuevo sector puedan contribuir a que "se amortigüen esos efectos al liberarlo".

Finalmente, Casado ha querido "romper una lanza" en favor del sector del taxi porque no es "representativo de las barricadas" y "violencia" que se está viendo estos días. De hecho, ha recordado que tras los atentados del 11 de marzo, los taxistas llevaron gratis a muchos madrileños.