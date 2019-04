Casado ampliará en cinco los supuestos para aplicar la prisión permanente, incluyendo la ocultación del cadáver

Así lo ha indicado Casado durante la clausura en Huelva de un acto sobre la prisión permanente revisable, donde ha indicado que los nuevos supuestos son "asesinato con ocultación del cadáver, asesinato tras secuestro, violadores reincidentes, asesinato por incendios con víctimas mortales o sustancias químicas o biológicas que produzcan estragos y asesinato después de ciertos supuestos de violencia de género".

Ha explicado que estos supuestos se unen a los seis ya existentes, relativos a "asesinato a menores o discapacitados, asesinato tras cometer un delito sexual, asesinato en el seno de una organización criminal o terroristas, la reincidencia por un mismo condenado, los crímenes de lesa humanidad y el asesinato del Rey de España o de un jefe de Estado extranjero que se halle en España".

Casado ha indicado que con estos nuevos supuestos, su partido da respuesta a la petición formulada en el Congreso de los Diputados por parte del padre de Diana Quer, quien ha presentado más de tres millones de firmas para que "se mantenga y se amplíe la prisión permanente revisable".

EL PP "NO VA A TOLERAR" SU DEROGACIÓN

Ha garantizado que el PP "no va a tolerar" que se derogue dicha ley y ha dicho esperar que otros partidos les apoyen. "Si hay un crimen como el de Marta del Castillo, donde se oculta el cadáver para eludir una pena mayor, no se entiende que haya partidos que no quieran que se aplique la prisión permanente revisable", ha indicado.

Tras destacar que de los 37 países del Consejo Europeo, "la mayoría ya aplican la prisión permanente revisable", el presidente del PP ha apelado a Cs, "quien firmó un acuerdo con PSOE para derogar esta ley", a que rectifique. También ha reclamado al resto de formaciones que no se posicionen en contra de esta iniciativa.

"Por la memoria de Mari Luz Cortés y de otras víctimas, esto es lo que necesitamos", ha afirmado Casado, quien ha subrayado que su partido está a favor "de las víctimas y no de los verdugos". "Evitemos otras reincidencias como las del asesino de Laura Luelmo o la del asesino de Diana Quer, quien fue detenido cuando iba a reincidir", ha reclamado.

Durante su intervención, Casado se ha dirigido directamente a Juan José Cortés, quien se encontraba presente en el acto como cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Huelva. Ha dicho que Cortés ha vivido "una semana difícil" después de que el asesino de su hija, Santiago del Valle, "un salvaje que ha pedido beneficios penitenciarios con la acumulación de penas".

Tras señalar que a Del Valle no se le aplicó la prisión permanente revisable porque aún no había sido aprobada, el líder de PP se ha congratulado de que la Fiscalía se haya opuesto a dicha petición. Asimismo, ha indicado que "toda España está con Cortés, con Antonio del Castillo, con Juan Carlos Quer y con los padres del 'pescaíto'".

"Igual que aprobamos en soledad en 2015 la prisión permanente revisable y fuimos los únicos que nos opusimos al pacto de PSOE y Cs para su derogación, cuando volvamos al Gobierno de España llevaremos a cabo vuestras reivindicaciones", ha garantizado el presidente del PP.