Casado cree que son unas cuentas "suicidas": "O Bruselas tumba estos PGE o estos PGE tumban a España"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han cerrado unos presupuestos "imposibles, irresponsables y suicidas" para el futuro de España. "O la Comisión Europea tumba estos presupuestos o estos presupuestos tumban a España", ha exclamado.

Así se ha pronunciado Casado, antes de pronunciar una conferencia a puerta cerrada en la 'Sesión del Círculo de Confianza' organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, al ser preguntado por el acuerdo para los PGE de 2019 que han firmado este jueves en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

A su entender, el líder de Podemos es el que ha decidido la política económica del Gobierno y está apostando por "hipotecar" a los españoles. A su entender, es una "tomadura de pelo" que en España haya "dos vicepresidentes".

"El vicepresidente Torra, que es el que decide lo qué va a pasar con Cataluña y el vicepresidente el señor Iglesias, que lo que está decidiendo es como hipotecar el futuro de los españoles con unos presupuestos imposibles, irresponsables y suicidas para el futuro de España", ha manifestado.

El líder del PP ha criticado las subidas de impuestos que incluye ese acuerdo presupuestario. "No me parece nada bien, ni las subidas de impuestos, ni me parece bien la irresponsabilidad con la que tratan la expansión del gasto", ha enfatizado.

En este sentido, ha señalado que ese incremento del gasto es "absolutamente innecesario en un momento en el España está en récord de recaudación y, sobre todo, en un momento en el que lo que hace falta es amortizar deuda, acabar con el déficit público y no engañar a los españoles pensando que se puede seguir gastando" por encima de sus "posibilidades".





"OPOSICIÓN FIRME" DEL PP

Para Casado, este acuerdo presupuestario deja al PP como la "oposición firme" a un "disparate" de Ejecutivo que, según ha dicho, espera que "aguante muy poco" y que los españoles puedan ir a las urnas cuanto antes.

"Creo que el texto en sí es una investidura a Sánchez por parte de los más radicales de izquierda", ha declarado el presidente de los 'populares', que considera que el PP debe ahora dejar "muy claro que en España hace falta una política responsable".