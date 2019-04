Casado achaca el "sainete" con los debates a que Sánchez no quiere dar la cara: "No tiene principios"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha achacado el "sainete" que estén viviendo con los debates electorales a que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no quiere dar la cara y por eso ha "instrumentalizado" a la televisión pública para que contraprograme a la privada fijando un debate el mismo día. "No tiene principios", ha exclamado.

En un acto en Badajoz con afiliados y simpatizantes del PP, acompañado por el presidente regional del partido y candidato a la Presidencia de Extremadura, José Antonio Monago, Casado ha criticado duramente que Sánchez plantee debatir en TVE el 23 de abril, el mismo día que ya se habían comprometido a hacer un debate en el grupo Atresmedia. "Estamos viviendo este sainete de debate sí, debate no", se ha quejado.

Casado ha recriminado a Sánchez que quiera debatir el día que a él le "da la gana" y le ha acusado de "ordenar" a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, para que opte también por el día 23, sabiendo que los candidatos se habían comprometido a ir ese día a la televisión privada. A su entender, con esta actitud "se carga" cualquier "tipo de equidad y pluralidad" en la televisión pública. "A MI NO ME MARCA LA AGENDA EL SEÑOR DEL FALCON"

"Que conmigo no cuenten, que yo no estoy a las órdenes del señor Sánchez y de su equipo. Yo voy el 22 a TVE y el 23 a Antena 3 y donde quieran, pero a mi no me marca la agenda el señor del Falcón", ha manifestado, para recordar que él aceptó un debate a cuatro en TVE el día 22 de abril y también accedió a las demás ofertas de debate en Atresmedia y Mediaset porque considera que su "obligación" es hacerlo a concurrir a las elecciones como candidato a la Presidencia del Gobierno.

En este sentido, ha señalado que "lo mínimo" que se puede ofrecer a los españoles es "transparencia, coraje y dar la cara" presentado a los españoles las propuestas, balance de gestión y equipo con el que concurres a las elecciones. "Ya sé que Sánchez no puede hacerlo porque su equipo son Otegi, Torra, Puigdemont y el señor Iglesias", ha exclamado.

De la misma manera, ha dicho que Sánchez no puede presentar su programa porque no lo tiene, dado que "solo habla de Franco" y "de las pensiones que ha subido" el PP. Además, ha dicho que el candidato socialista tampoco tiene un partido que le sustente porque a los "barones" del PSOE les "da vergüenza hacer campaña con él".

"Y sobre todo, no tiene ningún principio. No tiene principios. Zapatero estaba equivocado, hacía barbaridades, en mi opinión, pero se las creía. Sánchez depende de cómo vaya el viento, depende de lo que le digan sus asesores y depende de lo que convenga", ha manifestado, para mostrarse convencido de que esos asesores le habrán dicho ahora que no debata y por eso ha "retorcido" a RTVE.

A VOTANTES DEL PSOE: "SI OS DA VERGÜENZA, VENID AL PP"

En este contexto, ha preguntado a los votantes socialistas si no les da "vergüenza ajena" lo que está haciendo Sánchez y ha recordado que el PSOE es un partido "histórico" y "clave" en la Transición que ha contribuido "con sus luces y sus sombras a la historia de España". Por eso, ha preguntado a esos votantes socialistas si creen que "merecen" que su secretario general "no dé la cara" e "instrumentalice" a la televisión pública. "Si os da vergüenza, venid al PP, que aquí cabéis todos", ha proclamado.

Casado ha afirmado que el PP es un partido "moderado, centrista y abierto a todo el mundo" y ha recordado que en 2011 muchos votantes socialistas apostaron por el Partido Popular, dado que, a su entender, ante la actual situación económica, no es una cuestión de "ideología" sino de "sensatez, coherencia y responsabilidad". "Somos el partido que necesita España", ha proclamado.

En este punto, ha insistido en que al PP "siempre" le toca "bailar con la más fea" y los ciudadanos le apoyan "cuando pintan bastos". Y, tras asegurar que la "remontada" del PP ha empezado, ha indicado que "la gente ha visto las orejas al lobo y ya no quiere más socialismo destruyendo empleo, oportunidades, instrumentalizando las instituciones y estando con los socios equivocados".

"¿USTED VA A INDULTAR A LOS AMIGOS DE TORRA?"

Casado ha repasado las últimas declaraciones de dirigentes independentistas ofreciendo su apoyo a Pedro Sánchez porque les va a indultar o acabará aceptado la vía del referéndum. Y ha recalcado que el jefe del Ejecutivo no quiere ir a los debates porque le va a preguntar por este asunto "desde el inicio hasta el final".

"¿Usted va a indultar a los amigos de Torra? ¿Usted va a hacer ministro del Interior a Iglesias? ¿Usted va a volver avalar la hoja de ruta de fractura por la independencia en Cataluña?", ha interpelado a Sánchez, para mostrarse convencido de que el PP va a ganar las elecciones y "conquistar el futuro de España que como siempre la izquierda ha vuelto a poner en riesgo".

Como ya ha hecho esta mañana en Cáceres, se ha comprometido a que si gana las elecciones Extremadura tendrá "ese AVE que merece esta tierra y planificó el PP" porque, según ha dicho, esta región "merece un tren digno". Además, ha reiterado su oferta de extender a tres años la tarifa plana para autónomos que emprendan en el entorno rural, al tiempo que ha subrayado la apuesta del PP por los toros, la caza y la pesca, que ayuda a "fijar población" en los pueblos.