Casado ve "ridículo" el alegato de Junqueras por decir que "ama" a una España que "ha intentado romper"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha tildado este jueves de "absolutamente ridículo" el "alegato" del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras durante el juicio del 'procés' por decir que "ama" a España cuando "la ha intentado romper", y ha reiterado que, cuando los 'populares' ganen las elecciones generales, aplicarán la Constitución en Cataluña.

Así lo ha manifestado en una charla ofrecida en Vigo, en un salón de la sede del Real Club Celta, sobre la unidad de España, y en la que ha estado acompañado por la presidenta local del partido, Elena Muñoz, y por el presidente de la Xunta y presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, ante unas 350 personas, Pablo Casado ha subrayado que uno de los ejes de su acción política en España será la "seguridad", y ha lamentado que, en Cataluña, se ha "quebrado" la "seguridad democrática" con el "golpe de Estado" protagonizado por los independentistas.

"Hoy hemos visto el alegato absolutamente ridículo de Junqueras, diciendo 'amo España', una España a la que ha intentado romper, que ha intentado dividir, y unos españoles a los que ha intentado hacer desiguales ante la ley. Una España a la que han intentado derrotar", ha proclamado.

Según el líder del PP, "afortunadamente", los independentistas no han logrado su objetivo porque hay "un Estado de Derecho, una Justicia, y una Abogacía del Estado, cuando estaba el PP, que han permitido poner freno" a ese intento.

"APLICAR LA CONSTITUCIÓN EN CATALUÑA"

A ese respecto, ha insistido: "Cuando ganemos las elecciones, aplicaremos la Constitución en Cataluña, una vez más. Pero no para acabar con la autonomía, sino para salvarla, no para acabar con el estatut, sino reivindicarlo una vez q ya es constitucional".

Pablo Casado también ha reiterado sus críticas a Pedro Sánchez por pactar y ceder ante los "enemigos de España", y ha advertido de que "ser constitucionalista es preferir ser oposición, en el sistema que marca la Constitución, a querer ser Gobierno en el sistema que quieren imponer los independentistas".

APELACIÓN A LA UNIDAD PARA SER "ÚNICA" ALTERNATIVA

Por otra parte, y tras constatar que, "una vez tumbados" los Presupuestos Generales del Estado, la etapa de Sánchez llega a su fin, ha instado a los 'populares' a trabajar para "volver a ilusionar a España" porque el PP "sigue siendo el mejor proyecto y el que más ha hecho por los españoles".

En ese sentido, ha apelado a la unidad para llegar al Gobierno y ha advertido de que "no es compatible" pedir esa unidad "y acudir desunidos a las urnas". "Si queremos ser la alternativa a Sánchez, no podemos buscar tres soluciones (en alusión a la fragmentación del voto de la derecha entre PP, Ciudadanos y Vox), sino buscar una única solución fuerte y suficiente, que no necesite acuerdos", ha enfatizado.

Así, ha insistido en que el PP es "el único partido que puede sacar a España del atolladero" y "lo demás es jugársela a la aritmética variable", por ello debe "aglutinar todas las alternativas". "Esto no es una apelación al voto del miedo, o al voto útil, sino al voto fuerte, necesario", ha aseverado.

PUERTAS ABIERTAS A LOS "SOCIALISTAS AVERGONZADOS"

En ese escenario, el presidente del PP ha abierto las puertas del partido, una fuerza "tranquila, moderada, centrista y reformista", a todos: a liberales, conservadores, demócratas cristianos, e incluso "a los socialistas avergonzados por lo que está haciendo su partido".

Pablo Casado ha incidido en la conveniencia de que los 'populares' no tengan que depender de otras fuerzas políticas, aunque ha defendido el pacto de su partido en Andalucía porque, a su juicio, es la prueba de que "el PP es el único con capacidad de pactar y dialogar sin renunciar a sus principios".

JORNADA EN GALICIA

El presidente nacional del PP ha protagonizado este jueves una jornada 'maratoniana' en Galicia, con actos en Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, marcados por un tono claramente pre-electoral.

Así, en la capital lucense, en un acto en la sede del PP en la ciudad, ha instado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a aclarar si iba a "revalidar el pacto del abrazo", en alusión al acuerdo alcanzado entre la formación naranja y el PSOE.

Casado, quien también ha advertido a Sánchez que "ya no cuela" "sobreactuar" tras el rechazo de los independentistas a los PGE, ha tildado de "preocupante" que la ministra Dolores Delgado hable de "derecha trifálica".

Lo ha hecho en una comida con afiliados en Ourense, en la que ha afeado al PSOE que "quiere dar lecciones" y los socialistas son "los más machistas y los más homófobos".

Tras pasear con Alberto Núñez Feijóo por Pontevedra, Pablo Casado ha cerrado su agenda con el acto de Vigo, donde ha sido recibido por un centenar de aficionados del Celta (convocados por los 'celtarras' y por la Coordinadora Antifascista) que lo abuchearon e insultaron. Los participantes en la protesta expresaron su rechazo a la "politización" de la sede del club, con consignas como "fuera fascistas de nuestra sede", "puta España" o "sede celtista, no españolista".