Casado reconoce que no le hace "ni pizca de gracia" que Otegi ponga el "foco" en él

Casado, en un mitin este sábado en la ciudad de Salamanca, ha manifestado que ha sido "una semana muy dura" al ver cómo el Gobierno ha sido "capaz de negociar con los proetarras" y que el presidente Pedro Sánchez lo haya hecho "solo para permanecer unas semanas más en La Moncloa".

Así lo ha señalado también delante de la 'número tres' por Madrid al Congreso, Edurne Uriarte, una catedrática de universidad con "valentía, coraje", que "tenía que dar clase escoltada" y a la que los terroristas de ETA "pusieron una bomba en el ascensor". "Los totalitarios no querían que ejerciera la libertad de cátedra", ha recordado.

Casado, además de presentar un decálogo sobre medidas educativas, con propuestas como "reforzar" y "dar competencias sancionadoras" a la inspección y la implantación "progresiva" de una educación gratuita para los niños de cero a tres años, ha repasado otros aspectos políticos, entre ellos varios referidos a Cataluña.

"Algunos solo hablan de lo que divide, de lo que fractura, de derechos a decidir, de consulta de autodeterminación, de falsedad de la historia, de agravio supuesto de hace cinco siglos en México" frente a un Partido Popular que, según sus palabras, se centra en labores de empleo, crecimiento económico, listas de espera en sanidad o el sistema de pensiones, para que "no esté al albur de que venga un gobierno socialista y, por tercera vez, lo deje quebrado".

En concreto, sobre el PSOE, le ha recriminado que "no es capaz de mirar a sus víctimas a su cara y que no es capaz de decirles y explicarles por qué recibe los votos de Arnaldo Otegi" y que "no es capaz de poner orden en Cataluña y acabar con la farsa independentista".

En cuanto al líder de Podemos Pablo Iglesias, ha recordado que "quiere ser Ministro del Interior" y que, en cambio, la fundación que fue "germen" de su partido morado comenzó "asesorando a gobiernos de Venezuela, en cosas tan gráficas como represión sobre periodistas y la formación de las fuerzas policiales".

"Alguien me puede explicar por qué no dice nada de que ahora la Policía esté matando por la calle a jóvenes opositores o esté deteniendo y encarcelando a periodistas, ¿de eso estaba enseñando el que quiere ser ministro de Pedro Sánchez?, ha apostillado.

Según sus palabras, el momento electoral que se presenta trata de elegir entre el modelo del PP o si se quiere "una España en la que manden Torra, Puigdemont, Otegi e Iglesias, en la que ya se reparten hasta los ministerios".

Por otra parte, ha criticado que, en manifestaciones independentistas, "al lado de Torra" esté "sujetando la pancarta" Carlos Sastre, sobre el que ha explicado que "está dando cursos" en centros educativos para explicar "qué es la independencia" cuando fue "terrorista de Terra Lliure", y le ha calificado también como "alimaña sangrienta y sanguinaria".