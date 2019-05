Casado presume del "juego limpio" del PP frente a los que ponen "zancadillas o son unos recién llegados al campo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que el Partido Popular hace "juego limpio" frente a los que ponen "zancadillas", "practican el juego sucio" o son unos "recién llegados al campo de juego", en alusión velada a Ciudadanos y Vox. Además, ha señalado que ahora en España los partidos están "regateando", poniendo como ejemplo de ello lo que están haciendo PSOE y Cs.

En un acto con afiliados y simpatizantes en Melilla, en el que también ha intervenido el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, Casado ha recalcado que si en las elecciones del 26 de mayo no se une el voto en torno al PP "volverá a ganar la izquierda".

Además, ha aplicado a la situación política actual un símil futbolístico asegurando que hay delanteros que se "creen craks" y "empiezan a regatear, se lían y se acaban regateando a sí mismos". "Da la sensación de que es lo que está pasando ahora en España, que todos los partidos están regateando", ha enfatizado.

Así, ha dicho que el PSOE está "regateando" al "negociar" con ERC pero "tendiendo" también la mano a Ciudadanos, no "criticando" a Bildu y "poniendo ojitos al PNV". Y otros también están "regateando" porque "se meten con el PP" y le "insultan", pero luego ofrecen a su partido entrar en gobiernos, en referencia a Cs.

Sin embargo, ha dicho que el PP quiere "lanzar el balón hacia adelante" sin preocuparse de "quien hace zancadillas, juego sucio o son unos recién llegados al campo de juego". "Nosotros llevamos muchos años sudando la camiseta y haciendo juego limpio, diciendo que nos importa la portería rival y no hacer zancadillas a los que supuestamente quieren ir en nuestro equipo", ha exclamado.

EL PSOE, "UNA MUÑECA RUSA"

Casado ha afirmado que el PSOE "hace tiempo que se ha convertido en una muñeca rusa". "Dentro del PSOE está ERC, está el PdCAT, está Podemos y está el PNV. Dentro del PSOE ha llegado a estar en la moción de censura Bildu, mal que les pese que lo recordemos", ha enfatizado.

En este acto para arropar a los candidatos del PP en Melilla, Casado ha dicho que el PP tiene las "manos abiertas" a cualquier votante que quiera apoyarles y ha subrayado que su partido no le va a "defraudar". "El PP es el único partido de centro-derecha y con experiencia de gestión, el único partido que capta a los mejores de la sociedad civil pero que cuenta con los de siempre, y todo el mundo cabe", ha enfatizado.

Por eso, ha reclamado que la "mayoría social" de los que no quisieron a Pedro Sánchez en las generales se convierta en "mayoría electoral" en los comicios del 26M. También ha advertido de que el 26 de mayo hay que lanzar un mensaje a Sánchez de que no tiene las "manos libres o patente de corso", porque si no tiene un buen resultado le será más difícil pactar con ERC o Podemos.

SALUDA LA DETENCIÓN DEL "SANGUINARIO" JOSU TERNERA

En cuanto a la detención en Francia del histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', Casado ha saludado la detención de ese "sanguinario" terrorista, al que ha calificado de "malnacido".

Además, ha reprochado al socialista Jesús Eguiguren que denominara "héroe" en retirada a Ternera por su papel en el final de ETA. "Eguiguren, al que mandó Zapatero a negociar al caserío con ETA, ha dicho que este señor es un héroe. Ayer le dije a Pedro Sánchez que exigía que retirara esos calificativos, cosa que me dicen que ha tenido que hacer hoy vista la indignación que ha provocado en las víctimas y en la sociedad española", ha aseverado.

A su entender, esas palabras de Eguiguren evidencian como el PSOE ha podido "perder el norte", a pesar de que es un partido que ha sufrido el "zarpazo terrorista" y ha colaborado "con sus luces y sus sombras" en la lucha contra ETA. "¿Cómo es posible que desde las filas del PSOE se cene en Nochebuena con Otegi y que éste diga que va a ser decisivo en la próxima legislatura?"

En materia económica, ha puesto en valor las recetas del PP que, según ha dicho, "siempre han funcionado" con bajadas de impuestos, frente a políticas socialistas que conducen a la "desaceleración" y que "están amenazando" con una crisis a España.

Finalmente, ha aprovechado su estancia en Melilla para recalcar que el PP "siempre" ha sido solidario con la inmigración, pero ha reclamado más efectivos de la Policía y la Guardia Civil en la valla de Melilla, para que no vean "a cuatro guardias civiles agredidos por personas que saltan la valla".