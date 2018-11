Casado cuestiona si quienes "violan la intimidad" del presidente del PP en Cataluña son "chicos desafortunados"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cuestionado irónicamente este sábado que si "las juventudes de la CUP" que han "violado la intimidad" del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y su familia con actos vandálicos sobre su coche son "chicos desafortunados, como decía la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, respecto a Torra cuando decía que había que atacar al Estado".

Así se ha referido Casado en un acto en Córdoba al hecho de que Fernández haya informado en redes sociales de que este sábado ha aparecido su coche pintado con símbolos como una esvástica y las ruedas pinchadas cuando estaba en el parking de su casa.

En este sentido, el presidente del PP ha criticado que "han entrado en el garaje del presidente, le han reventado las ruedas del coche y se lo han pintado, porque son unos totalitarios y no se puede permitir". "Hoy todos somos Alejandro Fernández, estamos con tu mujer y tu familia, que han visto violada su intimidad y su domicilio", ha proclamado.

"¿Esto no es atacar al Estado?", ha advertido, para apostillar que "quieren amedrentar, perseguir y amenazar". "¿Esto es lo que pasaba en el País Vasco con la kale borroka?, pobres chicos que queman cajeros, marquesinas y papeleras", ha agregado el popular.

Al respecto, ha insistido en su "preocupación por lo que pasa en Cataluña", de lo que ha avisado "desde julio" al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha dicho que le preocupa más y le da vergüenza que "el Gobierno de España no haga absolutamente nada para poner coto al desafío independentista de los que quieren romper la unidad nacional".

De este modo, ha lamentado los últimos episodios de la organización juvenil ligada a la Candidatura de Unidad Popular (CUP), "que es lo que saben hacer, kale borroka", como "partirle la cara a una mujer por quitar lazos amarillos", o en la manifestación de los policías nacionales por pedir equiparación salarial, que "apalearon", o como con el juez Llarena en un restaurante y en su casa, y la comisaría de Policía Nacional en Terrasa.

"Eso no es terrorismo, porque terrorismo son los que matan", ha apuntado Casado, quien ha señalado que "afortunadamente en Cataluña no matan, pero sí lo hizo Terra Lliure de forma muy cruel, poniendo bombas". De hecho, ha avisado de que "los energúmenos de las CUP y Arrán van con carteles de Visca Terra Lliure, algo que no se puede tolerar".

Por eso, cree que "hay que ilegalizar las organizaciones políticas que promueven y alientan la violencia". "Esto es una democracia y no se puede tolerar la violencia", ha aclarado el popular, para enfatizar que "o se cumple la ley, o no tenéis cabida en el sistema democrático".

"YA ESTÁ BIEN DE COMPLEJOS"

Ante todo ello, ha declarado que "ya está bien de complejos, de que venga ERC a decir que son los demócratas, con la historia criminal que ha tenido su partido, y que vengan los independentistas a decir que somos muy radicales por decir que hay que ilegalizar partidos, cuando son partidos que alientan la violencia, justifican pegar a policías nacionales y que pintan casas como hacían los fascistas en los años 30". "Pasamos del lazo amarillo a la estrella amarilla, ¿esto qué es?", ha preguntado.

Sin embargo, ha reprochado que "Pedro Sánchez y Susana Díaz dicen que no hay que crispar, que los que crispamos somos a los que nos hacen escraches; nos mandan casquillos de bala a los buzones, como Xavier García Albiol; los que tenemos que ir escoltados por la calle, como Andrea Levy, que casi le pegan un día por la calle; los que nos ridiculizan a nuestros hijos en el colegio, como al hijo de Alicia Sánchez Camacho, o a los que nos boicotean negocios, como los padres de Dolors Montserrat".

En definitiva, Casado ha ensalzado que "nosotros somos los demócratas, los que defendemos las libertades, y los totalitarios y delincuentes son los que hacen lo que están haciendo y no se puede tolerar". De ahí que haya dicho que aún espera un 'tuit' de Susana Díaz y Pedro Sánchez "condenando lo que le ha pasado a Alejandro".