Casado rechaza facilitar la investidura de Sánchez, pero ofrece colaboración en cuestiones de Estado

El presidente del PP, Pablo Casado, ha trasladado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que su partido no va a apoyar ni se va a abstener en segunda votación para facilitar la investidura del líder socialista, si bien le ha ofrecido su apoyo en cuestiones de Estado. Además, ha dicho que espera que ese "Gobierno de cooperación" con Podemos "se concrete" con los partidos regionalistas, y no con los independentistas.

Así lo ha asegurado Casado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la reunión de poco más de una hora que ha mantenido con Sánchez, dentro de la ronda de contactos que el candidato socialista ha iniciado este martes de cara a su investidura.

El líder de los 'populares' ha subrayado que su formación no puede facilitar la investidura de Sánchez porque es "lo coherente" con el mandato que le dieron los españoles en las elecciones generales "para liderar la oposición".

SIN IMPEDIMENTO A QUE CC Y UPN LA FACILITEN

Ante la posibilidad de que haya un "Gobierno de cooperación", tras la oferta que Sánchez ha realizado a Pablo Iglesias, ha señalado que se trata de una "modalidad nueva dentro de la tradición parlamentaria", pero ha admitido que es lo "lógico" después de los acuerdos ya alcanzados estos meses con el partido morado.

"Lo que ahora nosotros esperamos es que ese acuerdo con Podemos, de investidura, legislatura o de gobierno, se concrete no con los independentistas, sino con partidos regionalistas", ha manifestado, para añadir que el PP no va a poner "impedimentos" para que UPN o CC pudieran facilitar esa investidura.

Casado ha afirmado que si Sánchez no sale investido en primera vuelta, lo hará en la segunda, máxime cuando Podemos y PSOE ya hablan de Gobierno de cooperación. "La pelota está en el tejado de los partidos de la izquierda", ha recalcado.

SUMAR CON LOS REGIONALISTAS, NO CON INDEPENDENTISTAS

En este punto, el líder de los 'populares' ha insistido en que "pueden sumar" con Podemos y los regionalistas para que prospere esa investidura, una sesión parlamentaria que espera que "se desarrolle pronto" para poder empezar cuanto antes la labor de control al Gobierno.

Después de que el PSOE amenazara este lunes a PP y Cs con repetir elecciones si no facilitan la investidura, Casado ha indicado que sería una "irresponsabilidad" someter a los españoles a un quinto proceso electoral en apenas tres meses. "Creo que no va a ser necesario y serán los partidos de izquierdas los que tengan que explicar por qué ha sucedido, si eso ocurre", ha avisado.

Casado ha afirmado que unas nuevas elecciones "no convienen a España" ni se lo "merecen" los españoles porque los partidos no hayan sido capaces de pactar. "Coincidimos en que al PSOE y al PP no es una opción que electoralmente nos venga mal, pero la rechazamos por responsabilidad", ha enfatizado.

EN CATALUÑA, OTRAS MEDIDAS MÁS ALLÁ DEL 155

Casado ha afirmado que el PP está dispuesto a pactar "cuestiones de Estado", sobre Cataluña, Navarra, la renovación de órganos institucionales, dado que "ya hay varios fuera de plazo", o retomar el Pacto de Toledo.

En materia económica, ha explicado que ha trasladado a Sánchez como hizo en Moncloa en agosto del año pasado que su partido apuesta por bajar impuestos y ha defendido la modificación del plan de estabilidad enviado a Bruselas.

En cuanto a Cataluña, ha asegurado que ha tendido "la mano a pactos de Estado que garanticen el cumplimiento de la legalidad, la recuperación de la convivencia y de la prosperidad" en esta comunidad. A su entender, se dan "condiciones" para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Sin embargo, Casado también ha planteado al candidato a la investidura que está dispuesto a explorar la aplicación de otras medidas más allá del artículo 155 para garantizar que en Cataluña se cumplan unas "normas mínimas" dentro de un Estado constitucional como es España, como la Alta Inspección Educativa, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Asimismo, Casado ha trasladado a Sánchez su "preocupación" por los mensajes del PSN y Bildu en Navarra, que, a su juicio, es el "patio de operaciones del anexionismo y del independentismo en España, junto a Cataluña". "Y el PNV está enarbolando como propias este tipo de reivindicaciones que no se pueden mezclar con la investidura a nivel nacional", ha manifestado, para confiar después en que Navarra Suma logre el Gobierno foral.

APOYAR LA MAYOR REPRESENTACIÓN EN EUROPA

Casado ha revelado que en la reunión también han hablado de política europea porque mañana se verá en San Sebastián, en la cumbre del Grupo Popular Europeo, con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, así como con el candidato del PP a sustituir a Juncker, Manfred Weber.

El líder del PP ha señalado que coincide con Sánchez en que España tiene que tener "una posición fuerte" en Europa y ha añadido que las negociaciones para formar Gobierno no pueden "debilitar" esa posición.

Fuentes del PP han indicado después que el partido que dirige Pablo Casado apoyará las negociaciones para que España tenga la "mayor representación posible" en las instituciones comunitarias, no como hizo en su día el PSOE poniendo trabas a Luis de Guindos o Miguel Arias Cañete.