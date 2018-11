Casado, ante la intención de Sánchez de gobernar por real decreto: Es "un zombi" que tiene que convocar ya elecciones

Durante un mitin celebrado en Lucena (Córdoba) en el marco de la segunda jornada de la campaña para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, Casado ha relatado que el gobierno 'Frankestein' del que hablaba Alfredo Pérez Rubalcaba "ahora es un Gobierno zombi, muerto, que deambula sin saber que ha muerto, insostenible, que ya no tiene futuro, y lo saben", ha remarcado el popular.

Por eso, considera que Pedro Sánchez ha dicho que "aunque no saquen los presupuestos da igual, porque él va a gobernar por real decreto, le da igual no tener los apoyos parlamentarios, le da igual reconocer que si los tiene son a cambio de cesiones a los independentistas y batasunos, le da igual configurar un gobierno Frankenstein y reconocer este viernes que ese gobierno es un zombi que deambula".

"Como en la película de 'Los otros', los únicos que no se enteran de que el gobierno no tiene futuro y ha muerto son los propios socialistas", ha remachado Casado, quien ha pedido que "alguien les diga que dejen de perjudicar a España y convoquen elecciones porque esto no aguanta más".

Según él, "hemos pasado al Gobierno zombi, porque no pueden aprobar los presupuestos, no pueden legislar, ni justificar sus apoyos vergonzantes". Si bien, ha advertido de que "el colmo es decir que prorroga los presupuestos de Rajoy", que decían que "eran antisociales, que eran malos y horribles", pero ahora "le da igual, que prorroga y va modificando con reales decretos". "¡Vaya con los republicanos, cómo les gusta el real decreto!", ha exclamado Casado, para apostillar que "se han hecho monárquicos solo para pasar el rodillo".

En su opinión, "gobiernan a capón, cuando le decían al PP que pasaba el rodillo con la mayoría absoluta", a lo que ha agregado que "hubiera preferido a Zapatero con mayoría absoluta, para que no hubiera tenido siempre la excusa del burladero" y decir que era la culpa de otros, pero "a la izquierda le gusta la geometría variable y las minorías", ha argumentado el popular.

En definitiva, ha recordado que "el doctor Sánchez decía que nunca gobernaría por decreto, pero lleva más de diez, hasta 15 reales decretos en cuatro meses de gobierno, con tan urgente necesidad como desenterrar a un muerto que lleva 43 años enterrado, cargarse la ley sanitaria del PP que acabó con el turismo sanitario e intentar cargarse la Ley de Seguridad Ciudadana".