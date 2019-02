Casado dice que el "tigre independentista ha devorado" a Sánchez y le acusa de "mentir todo el tiempo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el "tigre independentista ha devorado" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y se ha mostrado convencido de que los españoles castigarán en las urnas su estrategia de "pactar con los enemigos de España para mantenerse en el poder".

"Ojalá usted se vaya con tanta paz como descanso deje", ha espetado Casado a Sánchez tirando de un dicho de sabiduría popular en el último pleno de la legislatura del Congreso convocado para debatir sobre el Brexit, Venezuela y las sociedades instrumentales de los ministros.

Tras recriminar al PSOE que ahora quiera repartir "carnés de moderación" o "crispación", el líder del PP ha afirmado que Sánchez "al final" va a recibir en las urnas el "correctivo" a una política de "cesión y de venta" a la soberanía de España.

"Los españoles ahora tienen que dilucidar en las urnas es si validan su estrategia de seguir gobernando con los batasunos, independentistas y comunistas, o la alternativa de que confíen en un Gobierno del PP que pueda hacer cumplir la ley y recuperar la prosperidad, el empleo y las libertades", ha manifestado, para espetar a Sánchez: "Esto no le va a salir bien".

Es más, Casado ha asegurado que Sánchez ha decidido "mandar a Europa" como candidato en las elecciones al Parlamento europeo al ministro de Exteriores, Josep Borrell, para "seguir pactando con los independentistas" tras los comicios de abril. "Los españoles de bien no quieren que un Gobierno del reino de España esté pactando con aquellos que quieren destruir su nación", ha abundado.

PIDE "COHERENCIA Y EJEMPLARIDAD" A SÁNCHEZ

En materia de regeneración democrática, Casado ha recalcado que la "ejemplaridad" que "pregonaba" Pedro Sánchez se ha "demostrado que era falsa" y le ha acusado de "usar sus ministros como escudos humanos".

El presidente del PP ha dicho que el propio jefe del Ejecutivo puso el "baremo" al asegurar públicamente que no tendría en su equipo a nadie que tuviera una sociedad para "pagar menos impuestos". "Y tiene siete casos en su Gobierno y no solo no los ha echado sino que pretende darnos a nosotros lecciones de ejemplaridad", ha aseverado.

Por eso, ha pedido "coherencia" a Sánchez, máxime cuando se están instruyendo los "peores casos de corrupción" que afectan al PSOE en la Junta de Andalucía. Según ha añadido, con la llegada de Juanma Moreno a la Junta se ha abierto una comisión contra el fraude y la corrupción para "poner luz sobre esos casos que afectan a 500 exaltos cargos de la izquierda y que pueden llegar a los 5.000 millones de euros en fondos defraudados".

"Para hablar de regeneración se la tiene que aplicar usted mismo. Para hablar de ejemplaridad se la tiene que aplicar usted mismo", ha dicho a Sánchez, para añadir que no puede "venir arrastrado" al Parlamento y "encima decir que no existen" los casos que afectan a su gabinete.

"HACHAZO" DEL PSOE

Asimismo, Casado ha acusado a Sánchez de acudir a la Cámara con "datos falsos" porque quien "infringió más recortes" en 2010 fue su "predecesor" con un "hachazo" a los funcionarios, pensionistas y dejando al país "al borde del rescate". Y el PP, ha proseguido, puede decir con "orgullo" que llegó a Moncloa en 2011 y evitó el rescate, "recuperando la confianza económica en España".

También ha advertido a Sánchez de que va a dejar el Gobierno con 6.800 afiliados menos a la Seguridad Social y le ha preguntado de qué "presume" el Gobierno porque se está "desacelerando" la economía. En este punto, ha criticado que ahora quiera "desnaturalizar" el Parlamento para aprobar reales decretos tras disolver las Cortes e "intentar aprobar en ocho días lo que no ha hecho en ocho meses".

Después de que Sánchez visitará el domingo en Francia la tumba de Manuel Azaña, el líder del PP le ha recomendado también leerlo porque el expresidente de la II República decía que no le preocupaban los políticos que no sabían hablar sino los que no sabían que lo que hablan. "Y usted no sabe de lo que habla y miente, miente y miente todo el tiempo", ha exclamado, para afear a Sánchez que quiera "bombear" la campaña con anuncios en clave electoral.

En cuanto a la "política para las mujeres", Casado ha subrayado que es el PP es el que ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres, ha subido las pensiones a las madres trabajadores, duplicado las consejeras del IBEX, legislado sobre el permiso de paternidad e impulsado un pacto contra la violencia de género. "Lecciones ninguna", ha proclamado, cosechando un aplauso de la bancada popular.

"LA ULTRADERECHA, TAN PERVERSA COMO LA EXTREMA IZQUIERDA"

Casado ha señalado que ya dijo en 2018 a Sánchez que el "tigre" del independentismo no se iba a hacer "vegetariano" y que lo iba a acabar "devorando". "Lo ha devorado y por eso ha tenido que convocar elecciones", ha apostillado.

Según el líder del PP, Sánchez es el "caballo de Troya del independentismo" en España, algo que, a su juicio, se ha demostrado porque han "pillado" al Gobierno negociando con los que quieren romper España.

Por eso, ha pedido a Sánchez que no hable de la utraderecha en Europa cuando esa "ultraderecha es tan perversa como la que extrema izquierda con la que está pactando" el PSOE en esta legislatura."¿Qué partido europeo pactaría con un partido secesionista?", ha preguntado, para recordar que los socialistas llevan "décadas" pactando con la "extrema izquierda comunista" desde IU a Podemos.

MÁS COMPROMISO CON VENEZUELA

En cuanto a Venezuela, el presidente del PP ha recriminado a Sánchez que España no forme parte del grupo de Lima y que el Gobierno tardara doce días en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Y ha criticado que Borrell llegara a decir que el viaje de europdiputados del PP a Venezuela es "como los de Puigdemont", expresidente catalán. "Nosotros sí que estamos comprometidos con Venezuela", ha dicho, para pedir al Gobierno español "una posición firme" en defensa de ese país frente a la "dictadura" de Nicolás Maduro.