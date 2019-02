Casado dice que el "tigre independentista ha devorado" a Sánchez: "Ojalá se vaya con tanta paz como descanso deje"

"Ojalá usted se vaya con tanta paz como descanso deje", ha espetado Casado a Sánchez tirando de un dicho de sabiduría popular en el último pleno de la legislatura del Congreso convocado para debatir sobre el Brexit, Venezuela y las sociedades instrumentales de los ministros.

Tras recriminar al PSOE que ahora quiera repartir "carnes de moderación" o "crispación", el líder del PP ha afirmado que Sánchez "al final" va a recibir en las urnas el "correctivo" que los españoles "quieren a una política de cesión y de venta" a la soberanía de España.

Después de que Sánchez visitará el domingo en Francia las tumbas de Manuel Azaña, el líder del PP le ha recomendado también leerlo porque el expresidente de la II República decía que no le preocupaban los políticos que no sabían hablar sino los que no sabían que lo que hablan. "Y usted no sabe de lo que habla y miente, miente y miente todo el tiempo", ha exclamado.

