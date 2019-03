Casado pide aplicar la ley de partidos para ilegalizar los CDR y que los procesados por rebelión no tengan "ni un euro"

Así lo ha afirmado arropado por sus paisanos en un acto público celebrado en el Auditorio de Caja España de Palencia, en el que también han participado el presidente Regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco, la presidenta del PP en Palencia, Ángeles Armisén, y la candidata al congreso por Palencia, Milagros Marcos.

Casado ha indicado que cree en una España "unida, plural, diversa, pero cohesionada", en la que no se vea como desde la Moncloa "mandan los que quieren romper la patria" y en la que se pueda ver que lo que haya que decidir respecto a toda España también se decida en Palencia.

"En España no existe el derecho a decidir por otros, lo que existe es el derecho a que no decidan por uno y nosotros reivindicamos ese derecho. Que no intenten decidir solo por un puñado de votos, que el actual gobierno socialista no esté transigiendo con lo que está pasando a diario en Cataluña. No quiero ver más escenas de kale borroka, agresiones, etc", ha añadido.

El presidente de los populares ha subrayado que no puede admitir que un gobierno como el actual "dependa para seguir en el sillón de los votos de los partidos más radicales que ha habido en la historia democrática de España".

"Ese pacto ya está fraguado y no nos lo están ocultando. No tenemos por qué imaginar más, nos lo están diciendo, ya lo hicieron en la moción de censura en la que votaron socialistas, comunistas de Podemos, los Bildu etarras de Otegi, los de Esquerra Republicana y los del PDCat juntos para sacar a un gobierno legítimo y lo hemos visto en los presupuestos. Anunciaron ese pacto con los de Podemos y también dijeron que se iban a sumar ese pacto los independentistas de Cataluña. Lo que fallo para que se convocaran elecciones fue que descubrimos la negociación y que Torra filtró lo que estaban negociando para evitar tener que pasar por el aro de los presupuestos", ha aseverado.

Pablo Casado ha afirmado que "intentan dividir a los votantes del centro derecha liberal conservador" a la única orientación política que actualmente defiende la Constitución. "Si se hizo una moción de censura, si se ha intentado hacer la negociación de los presupuestos para aguantar dos años más en el gobierno, cómo no se va a hacer a la hora de contar con los votos y escaños después del 28 de abril".

"No creo en las minorías irreductibles, creo en las mayorías imbatibles y mi compromiso es refundar el centro derecha y hacerlo, no en beneficio de ningún partido, el objetivo es ayudar a la nación, no que un partido o que otro tenga más votos. Es cuestión de que un proyecto político garantice una mayoría de escaños para una investidura alternativa a un gobierno en el que está mandando los que quieren destruir España", ha aseverado, mientras reiteraba que España necesita solo a uno "que haga lo que hay que hacer y que lo haga rápido" y que esté dispuesto asumir el coste de hacerlo porque "no va a ser fácil" ha advertido.

FUTURO DE ESPAÑA

Casado ha explicado que sueña con una España mejor y por eso quiere ser el presidente de todos los españoles, de los que le votan y de los que no, de los que le han insultado cuándo va a Cataluña y de los que incluso le han "deseado la muerte en las redes sociales".

"Quiero un país en el que los mayores no os preocupéis por nuestras pensiones, en un plan Revolucionario de blindaje al ahorro, en una España en la que la sanidad publica se prestigie, se valore y se garantice, que se respeta a sí misma a través de la educación. Que tenga un MIR educativo y prisión permanente revisable

Así, ha recordado que se presenta a las elecciones a "achicharrarse" por España y que no hace falta que sea reelegido dentro de cuatro años o que culmine toda las legislatura, "lo que hace falta es que los 100 primeros días hagamos lo que tenemos que hacer y rápido".

"España merece un mejor Gobierno, alguien que se tome en serio lo que ha sido y lo que tiene que seguir siendo, que no se deje avasallar por un presidente mexicano que insulta nuestra historia" pero que tampoco se deje chantajear por una especie de timonel "populista y xenófobo" que es el presidente actual de la Generalitat.