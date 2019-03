Casado llama a acabar con homenajes a presos de ETA, ahora que saldrán los condenados por los 'años de plomo'

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha realizado un llamamiento este viernes en Bilbao a prohibir los homenajes a presos de ETA en las calles de Euskadi, y más en estos momentos que están a punto de ser excarcelados numerosos reclusos condenados por atentados durante los denominados 'años de plomo' de la banda, en referencia a la década de los 80, en la que la organización terrorista cometió sus atentados con más víctimas mortales.

Durante su visita a la capital vizcaína, Casado ha recordado que una de las propuestas de su programa electoral es "reclamar el mantenimiento de la prisión permanente revisable", no solo en casos de terrorismo. El líder de los populares ha recordado que este pasado jueves Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, "fue al Congreso de los Diputados con más de tres millones de firmas para exigir" esta medida "a los partidos de izquierda, también a Ciudadanos, que ha tenido una actitud errática" en esta materia.

Según ha precisado, es necesario "erradicar lacras como la violencia de género", porque, "por desgracia, con la doctrina Parot, cuando han salido estos delincuentes a la calle, han vuelto a reincidir, a violar, a agredir sexualmente a mujeres y a asesinar, y la sociedad no se lo puede permitir".

El presidente del PP ha destacado que se presenta a los comicios con "la reivindicación del relato de derrota del terrorismo", y ha asegurado que, una vez que ETA "ha dejado de matar", todavía quedan "flecos" como los de "la dignidad, la memoria, la justicia y las víctimas".

Por ello, ha pedido que se modifique la Ley Penitenciaria para que "cualquier preso terrorista que quiera acceder a un beneficio penitenciario, tenga que colaborar efectivamente en el esclarecimiento de los 300 crímenes de la banda terrorista ETA que quedan impunes".

Además, ha asegurado que es necesario "acabar con los homenajes a los terroristas que tiene que sufrir el País Vasco cada vez que salen a la calle". En este sentido, ha destacado que la presidenta de la AVT, Maite Araluce, "ya avisó de que, en los próximos años, casi el 40% de los terroristas encarcelados de ETA van a ir saliendo de prisión al haber cumplido la pena, sobre todo, en los años de plomo en los que fueron capturados, procesados, juzgados y encarcelados".

"No podemos ver cómo esos homenajes se siguen produciendo, a pesar de que su celebración está tipificada en el artículo 527 del Código Penal", ha dicho, para apuntar que el PP pretende ir más allá y, por eso, exige que "también se penalice su convocatoria, para no tener que depender de los Juzgados de guardia o de la buena voluntad de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de anticiparse a esas celebraciones que se llevan o no en secreto", ha añadido.

A su juicio, esto es "lo mínimo que se puede pedir en un partido cuyos compañeros de aquí", de Euskadi, "han estado décadas escoltados, amenazados y han sufrido incluso atentados". "Lo mínimo es exigir que, por lo menos, no haya una humillación a las víctimas cuando esos asesinos salen a la calle y son recibidos como 'gudaris' (soldados vascos)", ha subrayado.

Pablo Casado ha aseverado que "es muy importante" para el PP "la memoria, la dignidad y la justicia a las víctimas y ha recordado que éstas "reclaman que haya una colaboración efectiva, y no simplemente firmar un formulario", para acceder a beneficios penitenciarios, porque supone seguir ahondando "en la impunidad".

EL PP VASCO

Casado, que ha estado acompañado durante su visita a Bilbao por el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, la cabeza de lista del PP al Congreso por Bizkaia, Beatriz Álvarez Fanjul, y la candidata a la alcaldía de Bilbao, Raquel González, ha asegurado que está "orgulloso del PP del País Vasco".

Asimismo, ha explicado que, si él está en política es "gracias a ellos", porque "un joven palentino no podía entender cómo se mataba a jóvenes de su edad por defender las ideas de la libertad y la democracia". "Admiro a estos compañeros, y creo que están haciendo un excelente labor de oposición", ha manifestado, a la vez que ha afirmado que, para su formación, es "fundamental esta tierra".

"En nuestra línea de actuación no solo estará el reivindicar todos los sacrificios que hemos hecho por la libertad en España, sino también mirar al futuro, hablar de economía, de empleo, de infraestructuras, de lo que a la gente le importa de verdad, y que, por desgracia, el Gobierno intenta tapar con contenciosos de hace ya muchos años y con cesiones a los independentistas y a un nacionalismo insaciable", ha indicado.

BILBAO

Por último, ha asegurado que la aspirante del PP a liderar el Ayuntamiento de Bilbao, Raquel González, quiere impulsar una ciudad "abierta al resto del País Vasco y de España".

El líder de los populares ha afirmado que su partido quiere hacer de Euskadi y España "una tierra integradora y abierta, con un programa de gobierno muy claro", para ser "más competitivos" con la bajada de impuestos, para "tener una mejor movilidad interior en la ciudad, pero, sobre todo, para apostar por las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad".

En ese sentido, ha dicho que, si él llega a la presidencia del Gobierno central, "mantendrá los compromisos que tenía fijados" el anterior Gobierno del partido Popular sobre el Tren de Alta Velocidad, con una previsión de llegada en el año 2023 a Bilbao.

"Es esencial para el desarrollo de una autonomía con mucho potencial, empezando por el Concierto Económico, que, sin embargo, no es aprovechado, y el País Vasco tiene unos impuestos altos y una tasa de desempleo del 14%", ha concluido.