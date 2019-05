Casado exige que los "presos golpistas" cuando vayan al Congreso juren su cargo sin "ocultar lealtad" a la Constitución

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este martes que los "políticos presos golpistas" juren su cargo en el Congreso sin "ocultar lealtad" a la Constitución y al Rey, una vez que el Tribunal Supremo ha autorizado la salida de los presos electos que están siendo juzgados por el 'procés' para la constitución de las Cortes el próximo 21 de mayo. Según ha dicho, los independentistas van a acudir en un "furgón policial simplemente para humillar al Parlamento español".

Así se ha pronunciado en un acto en Aranjuez para arropar a los candidatos de su partido a las elecciones autonómicas del 26 de mayo, después de que el tribunal haya rechazado la petición de libertad realizada por los cinco presos preventivos que han resultado electos en los comicios del 28 de abril si bien les ha autorizado a acudir a los plenos constitutivos del Congreso y el Senado debidamente custodiados.

Casado ha asegurado los "políticos presos golpistas" van a ir a las Cortes a "humillar a las instituciones españoles" al tomar el acta y ha señalado que hay que exigir que juren o prometan su cargo "por la Constitución y por el Rey de España", de forma que "ningún formalismo que trate de ocultar esa lealtad a la legalidad en vigor sea aceptado".

El líder del PP ha señalado que su partido espera que las demás fuerzas políticas "acepten" esa medida que propuso su partido en su programa electoral relativa al juramento de los cargos públicos. Con esta medida, los 'populares' quieren evitar el habitual juramento "por imperativo legal" de los políticos nacionalistas e independentistas.

De hecho, Casado se ha mostrado convencido de que la legislatura va a comenzar con "los mismos circos" que la anterior, en la que los dirigentes de Podemos "juraban hasta por las tribus indígenas de no sé donde". "Y ahora van a venir unos con el furgón policial simplemente para humillar al Parlamento español", ha lamentado.

PASTOR Y SU "FIRMEZA CON LOS INDEPENDENTISTAS"

En este punto, ha anunciado que el PP propondrá de nuevo para presidir el Congreso a Ana Pastor, que es la "mejor", la que tiene "más experiencia" y "capacidad de diálogo" , así como la que ha mostrado "más firmeza con los independentistas y populistas". De hecho, ha dicho que, dado que está desempeñando esa labor con el "aplauso" de los grupos, espera que "todos los partidos constitucionalistas la apoyen".

El líder del PP ha dicho que el PSOE tiene la "minoría más exigua de la historia de un Gobierno de toda la democracia" y el Parlamento es "lo más fragmentado", por lo que "parece lógico que haya un reparto de partidos" al frente de las "principales instituciones".

Además, ha subrayado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha dicho "hacia donde quiere ir" porque ha empezado proponiendo para presidir el Senado a Miquel Iceta, primer secretario del PSC, que "pedía indultos, excarcelar a los presos golpistas o que decía que iba a haber diez años por delante para organizar una consulta de autodeterminación en Cataluña".

EJEMPLOS DE RAFA NADAL Y ALBERTO CONTADOR

Si esta mañana ha puesto en Palma (Baleares) el ejemplo del tenista Rafa Nadal, en Aranjuez ha citado al ciclista Alberto Contador, ejemplos de "deportistas que nunca se rinden" y saben que "ningún juego o ninguna primera parte condiciona el resultado final". "Eso hace que nosotros digamos que claro que hay partido hasta el 26 de mayo", ha exclamado, en alusión a la campaña que el PP ha lanzando en redes sociales para animar a los suyos ante la nueva cita con las urnas.

Tras recalcar que el hombre es el "único animal que tropieza dos veces en la misma piedra". "Vamos a ver si no tropezamos en esta ocasión y volvemos a dejar que Pedro Sánchez pueda, además de formar un Gobierno, que no tenga el campo libre para hacer lo que le dé la gana sin el contrapeso de los gobiernos autonómicos y municipales", ha afirmado.

Casado ha afirmado que lo que ha venido avisando su partido se ha cumplido porque "los independentistas están envalentonados, los comunistas de Podemos están crecidos y se anuncian más impuestos". Por eso, ha apelado al voto útil al PP en las próximas elecciones y evitar la fragmentación que beneficia a la izquierda.

En este sentido, ha advertido de que quien quiera que gobierne el PP, que le vote en las elecciones del 26 de mayo porque no vale "hacer carambolas en el billar". "Esto no es un juego, es el futuro de nuestros hijos", ha proclamado, para asegurar que al PP le avala su trayectoria ante "melones sin catar" y no se pueden admitir "plagios ni imitaciones".

En clave madrileña ha criticado la subidas de impuestos que propone la izquierda y ha dicho que "no pasarán" los que plantear recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones. A su entender, si gobierna en la Comunidad de Madrid el socialista Ángel Gabilondo habrá "sablazo fiscal" mientras que con el PP habrá una "revolución fiscal" con bajada de impuestos.