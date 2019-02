Casado garantizará la presencia del Estado en el país reforzando delegaciones y subdelegaciones del Gobierno

Así se ha pronunciado Casado en Toledo, donde ha clausurado la Convención de Cohesión Territorial del PP, en un acto en el que también ha estado presente el presidente regional del partido, Francisco Núñez.

"No puede ser que se esté paseando por Gerona y no haya ni un solo atisbo ni un rasgo de España", ha señalado, momento en el que se ha comprometido en que no habrá más cumbres bilaterales como la que hubo en Pedralbes entre el Ejecutivo central y el Gobierno de la Generalitat, "ni una más".

(Habrá ampliación)