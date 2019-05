Casado envía un mensaje de ánimo a la familia de Rubalcaba: "En estas cuestiones no hay siglas ni colores"

En el mitin de apertura de la campaña de las elecciones autonómicas, municipales y europeas en el egipcio Templo de Debod, Casado ha asegurado que quería comenzar su intervención "acordándose de una familia que lo está pasando mal" y un partido, el PSOE, que también "lo está pasando mal".

"Me quiero acordar de Alfredo Pérez Rubalcaba, desearle una recuperación y mucho ánimo a su familia. En estas cuestiones no hay colores, no hay partidos, no hay siglas", ha aseverado, para añadir que Rubalcaba ha entregado los "mejores años de su vida" a la política y el PP espera que "siga mucho más dedicándose a la docencia, que era su segunda vocación".

Rubalcaba se encuentra en estado de "extrema gravedad", según el último parte médico emitido por el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en el que se encuentra ingresado desde ayer por la tarde tras sufrir un infarto cerebral (ictus).

En concreto, el exdirigente socialista está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del citado centro hospitalario y en el parte médico del mediodía de hoy el Hospital ha comunicado que "por expreso deseo de la familia" no facilitarán más información sobre su estado.