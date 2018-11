Casado reúne este martes a sus diputados en medio del revuelo y malestar en el PP por la renovación del CGPJ

El presidente del PP, Pablo Casado, presidirá este martes la reunión plenaria del Grupo Popular en el Congreso en medio del revuelo y malestar que ha provocado en algunos miembros del partido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han negociado Gobierno y PP.

El pacto incluye que el CGPJ contará con una mayoría de vocales de corte progresista, 11 en total, frente a 9 conservadores, si bien el PP ha propuesto que el conservador Manuel Marchena presida este órgano en sustitución de Carlos Lesmes.

En los últimos días, miembros del PP consultados por Europa Press han reconocido en privado que no entienden cómo es posible que se queden en minoría en el órgano de gobierno de los jueces. Además, han expresado su "incomodad" y "enfado" por permitir que el PSOE designe al magistrado José Ricardo De Prada, que incluyó los párrafos más duros en la sentencia del caso Gürtel. Ese fallo provocó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Desde la dirección del PP ven "reduccionista" hablar de jueces conservadores y progresistas, y ponen en valor lo importante que es contar con el presidente del CGPJ y del Supremo, subrayando que un juez como Marchena trabajará en favor de la unidad y el consenso.

EL MENSAJE DE COSIDÓ A SUS SENADORES

En esa labor explicativa y de comunicación para tranquilizar a los suyos enmarcan, según fuentes del PP, el mensaje que el portavoz del Grupo Popular, Ignacio Cosidó, envió a sus senadores el pasado sábado para defender el acuerdo con el Gobierno en el CGPJ.

El diario 'El Español' ha difundido ese 'whatsapp' en el que Cosidó justificaba el reparto entre Gobierno y PP, que dejaría a este último partido "además controlando la sala segunda desde detrás" (la sala de lo Penal) y "presidiendo la sala 61" (la que tiene atribuciones como ilegalizar partidos). En ese mismo mensaje, el portavoz del PP defiende "sacar" al juez José Ricardo De Prada de la Audiencia Nacional y dice que está "mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP".

El propio Cosidó ha explicado ante los periodistas que no empleó un lenguaje "afortunado" pero ha señalado que sus palabras se han interpretado "mal" porque el PP no va a controlar el Consejo, entre otras cosas, porque "no puede", según ha subrayado. Sin embargo, ese 'whatsapp' ha provocado una cascada de reacciones de otros grupos, con peticiones de dimisión del portavoz 'popular' como es el caso de Podemos y ERC.

Así, los republicanos han solicitado la dimisión o el cese como portavoz del Grupo Popular del Senado de Cosidó por entender que ese mensaje "indica claramente" que el PP "considera que la elección de un juez u otro influye en las sentencias que emiten" y que la presidencia de una sala del Tribunal Supremo "puede influir" en que se mantenga o aparte a los jueces de las causas "en función de determinados intereses".

En parecidos términos, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha señalado que ese mensaje "demuestra que la justicia está absolutamente politizada" y no hay independencia judicial", al tiempo que ha reclamado que Cosidó asuma "responsabilidades".

Podemos ha ido más allá porque ha solicitado su dimisión no solo por el mensaje a sus senadores del PP sino por su posible implicación en la 'operación Kitchen'. "Estas dos informaciones son más que suficientes para exigir no sólo que Cosidó dimita como portavoz en el Senado sino que también deje el acta", ha dicho el secretario de Organización y Acción de Gobierno, Pablo Echenique.

'GÉNOVA' ADMITE QUE ES UNA "METEDURA DE PATA"

Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido "explicaciones inmediatas" a Casado por los "gravísimos" mensajes de Cosidó que, a su entender, evidencian un reparto de los jueces entre PP, PSOE y Podemos que "pone en jaque la credibilidad de la Justicia".

Desde 'Génova' consideran que ese 'whatsapp' es una "metedura de pata" con la que quiso "tranquilizar" a los parlamentarios del PP pero insisten en que él mismo lo ha explicado ante los medios de comunicación.

A este respecto, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha evitado pronunciarse y se ha remitido a las "explicaciones del interesado" cuando los periodistas le han preguntado en Córdoba por esta cuestión.

INQUIETUD POR INFORMACIONES QUE LE RELACIONAN CON 'OPERACIÓN KITCHEN'

Paralelamente, miembros del PP consultadas por Europa Press han expresado su inquietud y preocupación ante la persistencia de informaciones que vinculan a Cosidó con la llamada 'operación Kitchen'.

El pasado viernes el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, reclamó la dimisión de Cosidó por su implicación en los presuntos sobornos del Ministerio del Interior para frustrar el caso de la 'caja B del PP' durante su etapa director general de la Policía.

"O dimite, o el presidente del PP, Pablo Casado, debe cesarlo de inmediato", dijo Ander Gil tras hacerse eco de la investigación abierta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga la presunta financiación irregular del PP a partir de los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas, sobre los supuestos pagos al chófer del alto cargo 'popular' a cuenta de fondos reservados, en el marco de la denominada 'operación Kitchen'.

Aunque Cosidó ha subrayado que él no participó en la 'operación Kitcken' y que no tiene ninguna relación con el excomisario José Manuel Villarejo, las fuentes consultadas han reconocido que hay cierta preocupación ante la incertidumbre que les provoca desconocer el alcance que puede tener este asunto y ante la posibilidad de que haya más informaciones.