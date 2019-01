Casado denuncia el "desprecio" al Senado de Sánchez: "Se inventa viajes o los alarga"

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado este jueves el "desprecio" al Senado del Gobierno socialista por ni siquiera responder a la petición de comparecencia del Grupo Popular. Además, le ha afeado que haya "alargado" su viaje en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) para no atender esa solicitud de la Cámara Alta.

"El desprecio al Senado del Gobierno socialista es preocupante. Sánchez escurre el bulto siempre que puede en el Congreso y para no ir a la Cámara Alta o se inventa viajes o los alarga. Es inadmisible", ha manifestado Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que el Senado haya celebrado el Pleno extraordinario solicitado por el PP para que compareciera el presidente del Gobierno, que como estaba previsto no ha acudido, en medio de la crítica del resto de partidos al grupo mayoritario al entender que usa la Cámara Alta según sus intereses y en detrimento de la imagen del Senado.

COSIDÓ: REPROBARÁN A SÁNCHEZ SI NO COMPARECE

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, quien ha explicado que habían pedido la comparecencia de Sánchez para hablar de la reunión que mantuvo el 21 de diciembre con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, respetando "escrupulosamente todos los procedimientos".

"No teníamos ningún problema en haber fijado otra fecha. No tenía por qué ser hoy, lo que no admitimos es que el Gobierno ni siquiera se digne a contestar a la Cámara", ha denunciado Cosidó, después de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, no haya asistido a la Junta de Portavoces del Senado.

En su opinión, hay una "falta de respeto" y "falta de cortesía parlamentaria" que, además, "pone en evidencia" que no tiene voluntad de comparecer para informar de lo que está ocurriendo en Cataluña. Es más, ha dicho que Sánchez se cree que esté en "un régimen presidencialista" en vez de parlamentario y "chulea al Parlamento".

En cualquier caso, ha señalado que el PP volverá a pedir la comparecencia de Sánchez en periodo ordinario --a partir de febrero-- pero si mantiene su posición y no comparece, su grupo parlamentario planteará una reprobación al presidente del Gobierno en el Senado.

IZQUIERDA DE "MUY POCA CALIDAD DEMOCRÁTICA"

Cosidó ha cargado contra el PSOE por abandonar el Pleno cuando tomaba la palabra el PP. "No hay mayor negación del Parlamento que abandonar la Cámara", ha dicho, para añadir que esa actitud de los socialistas es como "negar la esencia misma del Parlamento".

A su entender, esas posiciones evidencian que en España hay una izquierda de "muy poca calidad democrática" porque cuando tiene mayoría en las instituciones "las utiliza y las ocupa" pero cuando no es así, como ha sucedido en el Senado, "las pone en cuestión y no le sirven". "Me parece que esa actitud es profundamente antidemocrática", ha abundado.

Ante el hecho de que los demás portavoces hayan criticado su vinculación con la operación Kitchen, Cosidó ha subrayado que hoy la comparecencia era para hablar del "desafío independentista" en Cataluña. "Cuando quiera el PSOE, que convoque un Pleno y hablamos de los asuntos que ellos han planteado", ha resaltado.

El portavoz de los 'populares' en el Senado ha recalcado al PSOE que "el portavoz del PP lo decide del PP" y la "descalificación personal" que hacen otros grupos lo que hacen es reforzarle más ante su propio grupo.