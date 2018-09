Política

Casado, tras la decisión de Fiscalía de no investigar su máster: Montón "tenía razón, no todos somos iguales"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este sábado, tras la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de no abrir causa contra él por su máster que "decía una paisana -en referencia a la exministra de Sanidad, Carmen Montón-- que no todos somos iguales, y tenía razón: no todos somos iguales". "No voy a decir nada más, no hace falta decir nada más", ha subrayado.